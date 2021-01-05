Погода в СНГ: Казахстан и Таджикистан оказались во власти морозов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снегопад усложнил жизнь московским автомобилистам. На дорогах образовались снежные заносы, ГИБДД предупреждает и об опасности гололедицы. А какая сегодня погода в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

«Мороз-воевода дозором обходит владенья свои» – писал поэт Некрасов. Так вот – самые холодные районы Казахстана – на севере и востоке республики. Там объявлено штормовое предупреждение. В Нур-Султане ночью до минус 25. В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях до минус 42. В связи с этим полицейские и спасатели просят водителей воздержаться от дальних поездок. А в случае нештатных ситуаций проявлять солидарность на дороге.

«В связи с резким понижением температуры на территории Восточно-Казахстанской области рекомендуем вам без надобности не покидать свои дома, водителям помогать друг другу и быть солидарными, при необходимости оказать помощь пешеходам, а также в любое время звонить на каналы 102 и 112», – призвали в МЧС.

Холодно и в Алматы. Сейчас столбики термометров показывают минус 13 градусов. В области из-за сильных морозов ограничено движение на участке автодороги Алматы- Оскемен.

Таджикистан

Испытание морозами. Одеваться так, чтобы не замерзнуть, рекомендуют спасатели жителям Таджикистана. Холода в республике продержатся до конца недели. Ночью в Душанбе столбики термометров опустятся до отметки минус восемь градусов. Днем до двух мороза. В горных и предгорных районах еще холоднее – минус 15 градусов, предупреждают в агентстве гидрометеорологии. Жители этих районов должны быть осторожными при выпасе скота. В случае дальних поездок водителям рекомендуют еще раз проверить исправность автомобиля.

Беларусь

Во многих областях Беларуси сегодня туман. Поэтому в стране снова объявили «оранжевый» уровень опасности. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Днем ожидается до пяти градусов тепла, ночью – до минус трех. Из-за перепадов температуры лед на водоемах некрепкий. Так, в Глубокском районе сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака. Он провалился в полынью на расстоянии 400 метров от берега. С переохлаждением мужчину отправили в больницу. Любителям подледного лова еще раз напоминают о правилах безопасности: с собой нужно брать спасательный жилет и специальные шилья, которые помогут зацепиться за края льда.

Армения

Столицу Армении окутал туман, который продержится до полудня, говорят синоптики. К обеду выглянет солнце и столбики термометров поднимутся до отметки в минус два. Почти на десять градусов холоднее в курортном Цахкадзоре. Многие жители республики отправляются туда полюбоваться зимними пейзажами и покататься на горных склонах. Для любителей лыж и сноубордов открыты 15 трасс протяженностью почти 30 километров. Наивысшая точка – на высоте 2819 метров, оттуда открывается завораживающий п красоте вид на гору Арарат и озеро Севан.