|
Oops! Ланскую удалили из Instagram
Источник материала: Партизан
Поддерживающую власть белорусскую поп-испольнительницу удалили из Instagram.
У Ланской в Instagram было 22 тысячи подписчиков.
Напомним, Алена Ланская представляла Беларусь на "Евровидении" в 2013 году, а сейчас выступает в поддержку властей, участвуя, в том числе, в провластных автопробегах.
Ранее в из Instagram были удалены аккаунты ОНТ, "мисс" Марии Василевич (дважды), Александра Солодухи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддерживающую власть белорусскую поп-испольнительницу удалили из Instagram.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)