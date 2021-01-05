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Oops! Ланскую удалили из Instagram

05.01.2021 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поддерживающую власть белорусскую поп-испольнительницу удалили из Instagram.



У Ланской в Instagram было 22 тысячи подписчиков. 

Напомним, Алена Ланская представляла Беларусь на "Евровидении" в 2013 году, а сейчас выступает в поддержку властей, участвуя, в том числе, в провластных автопробегах. 

Ранее в из Instagram были удалены аккаунты ОНТ, "мисс" Марии Василевич (дважды), Александра Солодухи.
 
 
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Поддерживающую власть белорусскую поп-испольнительницу удалили из Instagram.
 
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