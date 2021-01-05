Oops! Ланскую удалили из Instagram









У Ланской в Instagram было 22 тысячи подписчиков.





Напомним, Алена Ланская представляла Беларусь на "Евровидении" в 2013 году, а сейчас выступает в поддержку властей, участвуя, в том числе, в провластных автопробегах.





Ранее в из Instagram были удалены аккаунты ОНТ, "мисс" Марии Василевич (дважды), Александра Солодухи.















