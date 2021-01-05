Лукашенко: если вам не нравится президент, то только выборы!

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко во время встречи с сотрудниками холдинга «Горизонт» сообщил, что не является врагом собственному народу и прежде всего самому себе и только выборы могут решить вопрос, если кому-то не нравится нынешний глава государства, передает БЕЛТА.

— Я просто хочу подтвердить, что я это [объявление Годом народного единства] делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось, — сказал Александр Лукашенко. — Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас (вся остальная. — Прим. БЕЛТА) Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая! Да, вы (молодежь. — Прим. БЕЛТА) — будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы — будущее. Но выборы — это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика — бюллетени одинаковые.

— Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало, — сказал Лукашенко о тех, кто противостоит действующей власти. — Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому.