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Instagram удалил учетную запись Алены Ланской
Источник материала: Onliner
Instagram удалил с сервиса учетную запись белорусской певицы Алены Ланской, которая оперативно завела новую страничку. Скриншот о причинах удаления
Кто еще из белорусских знаменитостей был заблокирован на Instagram за нарушение правил сервиса?
Некоторое время назад доступ потеряли певец Александр Солодуха, сестры Груздевы, а также «Мисс Беларусь 2018» и депутат Мария Василевич. Когда-то вел свой Instagram и ведущий СТВ Григорий Азаренок — сейчас найти следы его аккаунта не удалось. Кроме персоналий, нарушил правила «Руководства сообщества» Instagram государственный телеканал ОНТ.
За что Instagram может удалить пользователя?
Пользовательское соглашение и правила комьюнити весьма
В список нарушений, которые приводят к бану, включены в том числе «язык ненависти» («хейт-спич»), угрозы, буллинг разного типа, публикация некоторых материалов сексуального характера, есть запрет на публикацию интимных фото третьих лиц и так далее.
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Instagram удалил с сервиса учетную запись белорусской певицы Алены Ланской, которая оперативно завела новую страничку. Скриншот о причинах удаления опубликовала...
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