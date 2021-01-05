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Instagram удалил учетную запись Алены Ланской

05.01.2021 14:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Instagram удалил с сервиса учетную запись белорусской певицы Алены Ланской, которая оперативно завела новую страничку. Скриншот о причинах удаления опубликовала «Наша Нiва». Как следует из уведомления, удаление произошло из-за нарушений правил пользования соцсетью. На момент закрытия у профиля Ланской было 22 тысячи подписчиков, в новом — пока менее 200.

Instagram удалил учетную запись Алены Ланской

Кто еще из белорусских знаменитостей был заблокирован на Instagram за нарушение правил сервиса?

Некоторое время назад доступ потеряли певец Александр Солодуха, сестры Груздевы, а также «Мисс Беларусь 2018» и депутат Мария Василевич. Когда-то вел свой Instagram и ведущий СТВ Григорий Азаренок — сейчас найти следы его аккаунта не удалось. Кроме персоналий, нарушил правила «Руководства сообщества» Instagram государственный телеканал ОНТ.

За что Instagram может удалить пользователя?

Пользовательское соглашение и правила комьюнити весьма обширны. Если коротко, сервис позволяет выражать свое мнение, однако при этом нужно уважать мнение остальных.

В список нарушений, которые приводят к бану, включены в том числе «язык ненависти» («хейт-спич»), угрозы, буллинг разного типа, публикация некоторых материалов сексуального характера, есть запрет на публикацию интимных фото третьих лиц и так далее.

 
 
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Instagram удалил с сервиса учетную запись белорусской певицы Алены Ланской, которая оперативно завела новую страничку. Скриншот о причинах удаления опубликовала...
 
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