Instagram удалил учетную запись Алены Ланской

Источник материала: Onliner

Instagram удалил с сервиса учетную запись белорусской певицы Алены Ланской, которая оперативно завела новую страничку. Скриншот о причинах удаления опубликовала «Наша Нiва». Как следует из уведомления, удаление произошло из-за нарушений правил пользования соцсетью. На момент закрытия у профиля Ланской было 22 тысячи подписчиков, в новом — пока менее 200.





Кто еще из белорусских знаменитостей был заблокирован на Instagram за нарушение правил сервиса?

Некоторое время назад доступ потеряли певец Александр Солодуха, сестры Груздевы, а также «Мисс Беларусь 2018» и депутат Мария Василевич. Когда-то вел свой Instagram и ведущий СТВ Григорий Азаренок — сейчас найти следы его аккаунта не удалось. Кроме персоналий, нарушил правила «Руководства сообщества» Instagram государственный телеканал ОНТ.

За что Instagram может удалить пользователя?

Пользовательское соглашение и правила комьюнити весьма обширны . Если коротко, сервис позволяет выражать свое мнение, однако при этом нужно уважать мнение остальных.

В список нарушений, которые приводят к бану, включены в том числе «язык ненависти» («хейт-спич»), угрозы, буллинг разного типа, публикация некоторых материалов сексуального характера, есть запрет на публикацию интимных фото третьих лиц и так далее.