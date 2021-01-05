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В Гродно из-за ремонта для движения временно закроют улицу Титова

05.01.2021 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 6 января полдня будет закрыта для движения улица Титова. Там будут ремонтные работы, сообщает ГАИ.


Фото: vk.com/grodnogai

Движение на Титова будет закрыто до обеда 6 января. Здесь рабочие будут укладывать кабель.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 6 января полдня будет закрыта для движения улица Титова. Там будут проводится ремонтные работы.
 
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