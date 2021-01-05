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В Гродно из-за ремонта для движения временно закроют улицу Титова
Источник материала: Tut.by
В Гродно 6 января полдня будет закрыта для движения улица Титова. Там будут ремонтные работы,
Движение на Титова будет закрыто до обеда 6 января. Здесь рабочие будут укладывать кабель.
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В Гродно 6 января полдня будет закрыта для движения улица Титова. Там будут проводится ремонтные работы.
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