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В Китае построили 50-метровую модель авианосца из снега
Источник материала: Tut.by
Снежную модель авианосца длиной 50 метров и шириной 10 метров построили в китайском Харбине. Фигура очень похожа на оригинал, имеются даже истребители на палубе. Сообщается, что команда из 19 человек потратила на создание шедевра 20 дней.
Судя по очертаниям и бортовому номеру 16, перед нами копия первого китайского авианосца «Ляонин». Корабль строился в Николаеве в конце восьмидесятых как тяжелый авианесущий крейсер «Рига» для советского флота. Еще до окончания постройки ТАВКР переименовали в «Варяг», однако закончить не смогли: СССР распался, денег не стало.
В итоге корабль при разделе Черноморского флота достался Украине и его продали китайской компании — в 2001-2002 годах крейсер отбуксировали в Китай. Сначала предполагалось, что «Варяг» станет развлекательным центром, однако в итоге корабль решили ввести в китайский флот. Переименованный в «Ляонин», бывший «Варяг» вошел в состав флота в сентябре 2012 года и стал первым авианосцем ВМФ Китая.
Авиакрыло корабля может включать до 26 палубных истребителей Shenyang J-15 (копия советского Су-33), а также разведывательные, спасательные и противолодочные вертолеты.
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Энтузиасты воссоздали первый китайский авианосец «Ляонин».
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