В Китае построили 50-метровую модель авианосца из снега

Снежную модель авианосца длиной 50 метров и шириной 10 метров построили в китайском Харбине. Фигура очень похожа на оригинал, имеются даже истребители на палубе. Сообщается, что команда из 19 человек потратила на создание шедевра 20 дней.