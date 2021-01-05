В Китае построили 50-метровую модель авианосца из снега

Источник материала: Tut.by

Снежную модель авианосца длиной 50 метров и шириной 10 метров построили в китайском Харбине. Фигура очень похожа на оригинал, имеются даже истребители на палубе. Сообщается, что команда из 19 человек потратила на создание шедевра 20 дней.

Massive snow sculpture of an aircraft carrier made its debut in Harbin, NE China’s Heilongjiang. 50 meters long and 10 meters wide, the snow aircraft carrier was produced by a team of 19 people in nearly 20 days. pic.twitter.com/FNVRCxqtpP — People's Daily, China (@PDChina) January 4, 2021

Судя по очертаниям и бортовому номеру 16, перед нами копия первого китайского авианосца «Ляонин». Корабль строился в Николаеве в конце восьмидесятых как тяжелый авианесущий крейсер «Рига» для советского флота. Еще до окончания постройки ТАВКР переименовали в «Варяг», однако закончить не смогли: СССР распался, денег не стало.

В итоге корабль при разделе Черноморского флота достался Украине и его продали китайской компании — в 2001-2002 годах крейсер отбуксировали в Китай. Сначала предполагалось, что «Варяг» станет развлекательным центром, однако в итоге корабль решили ввести в китайский флот. Переименованный в «Ляонин», бывший «Варяг» вошел в состав флота в сентябре 2012 года и стал первым авианосцем ВМФ Китая.

Авиакрыло корабля может включать до 26 палубных истребителей Shenyang J-15 (копия советского Су-33), а также разведывательные, спасательные и противолодочные вертолеты.