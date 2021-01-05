Лукашенко подарили «маленький лазерный телевизор». Что это такое

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 5 января, Александр Лукашенко посетил инновационный центр «Горизонт», где ему подарили «маленький лазерный телевизор». Рассказываем, что это такое.



Источник: «Пул Первого»

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко вручил Александру Лукашенко во время его посещения инновационного центра «Горизонт» памятный подарок.

«Разрешите вам вручить маленький лазерный телевизор», — сказал Юрий Предко, передавая коробку. А на вопрос Александра Лукашенко, разберется ли он с работой гаджета, глава холдинга ответил, что там «несложно все, достаточно просто».

Что же это за «маленький лазерный телевизор»? Прежде всего, поясним, что такое лазерный телевизор в принципе. Это проекционный телевизор, созданный на основе технологии цветных лазеров. Первые опыты с ними проводились еще в 1970-х годах. Но первая в мире модель коммерческого лазерного телевизора, Mitsubishi LaserVue L65-A90, поступила в продажу лишь в 2008 году.

Разглядеть, что за конкретная модель, по ролику достаточно сложно. Но, судя по всему, это миниатюрный лазерный проектор, с помощью которого картинка выводится на ровные поверхности — как в кинотеатре.

Однако известно, что в 2020 году холдинг «Горизонт» представил свой новый продукт — лазерный телевизор Horizont LT400 °F. Возможно, его и вручили в качестве презента (хотя на изображениях холдинга аппарат явно больше).



Horizont LT400 °F. Обратите внимание на лазерный проектор внизу. Источник: horizont.by

Как говорится в описании на сайте холдинга, «лазерный телевизор Horizont LT400 °F являет собой уникальный формат проекции большого яркого изображения c разрешением UltraHD на базе технологии цветных лазеров в стильном корпусе. Качество формата 4К с физическим размером 2×3,5 метра доступно при минимальном расположении проектора от стены.

Лаконичный интерфейс проектора LT400 °F позволяет подключить свой компьютер либо ноутбук через порт HDMI. Для любителей wireless доступен двухчастотный Wi-Fi и Bluetooth ver 4.2 для более комфортного управления».

«Белтелерадиокомпания» утверждает , что это первый в СНГ лазерный телевизор.

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