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Лукашенко подарили «маленький лазерный телевизор». Что это такое
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 5 января, Александр Лукашенко посетил инновационный центр «Горизонт», где ему подарили «маленький лазерный телевизор». Рассказываем, что это такое.
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко
«Разрешите вам вручить маленький лазерный телевизор», — сказал Юрий Предко, передавая коробку. А на вопрос Александра Лукашенко, разберется ли он с работой гаджета, глава холдинга ответил, что там «несложно все, достаточно просто».
Что же это за «маленький лазерный телевизор»? Прежде всего, поясним, что такое лазерный телевизор в принципе. Это проекционный телевизор, созданный на основе технологии цветных лазеров. Первые опыты с ними проводились еще в 1970-х годах. Но первая в мире модель коммерческого лазерного телевизора, Mitsubishi LaserVue L65-A90, поступила в продажу лишь в 2008 году.
Разглядеть, что за конкретная модель, по
Однако известно, что в 2020 году холдинг «Горизонт»
Как
Лаконичный интерфейс проектора LT400 °F позволяет подключить свой компьютер либо ноутбук через порт HDMI. Для любителей wireless доступен двухчастотный Wi-Fi и Bluetooth ver 4.2 для более комфортного управления».
«Белтелерадиокомпания»
Ниже — цены других популярных у нас телевизоров:
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Его преподнесли во время посещения Лукашенко инновационного центра «Горизонт» как памятный подарок.
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