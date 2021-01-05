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На Гавайях нашли единственный в мире цветок

05.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На Гавайях нашли единственный в мире цветок

  • 5.01.2021, 14:20
На Гавайях нашли единственный в мире цветок
Фото: Hawaii DLNR

Это растение может быть единственным в своем роде.

Цветущее растение, получившее название Cyanea heluensis, было замечено в районе Западный Мауи ботаниками, исследующими крутые склоны Хелу возле города Лахайна, сообщает «Вокруг света».

Cyanea heluensis оказался похож на другое местное растение, известное как хаха (Cyanea angustifolia), однако в отличие от последнего у обнаруженного растения имеются длинные слегка изогнутые белые цветы, напоминающие сырой картофель фри.

Cyanea heluensis был обнаружен ботаником Хэнком Оппенгеймером и его коллегой Дженнифер Хигас, которые нашли его в глубокой тени леса. Многочисленные попытки найти хотя бы еще один экземпляр растения не увенчались успехом, поэтому оно было выкопано во избежание уничтожения животными или в результате непогоды. Cyanea heluensis был доставлен в специальный питомник для дальнейшего размножения.

«Десятки местных растений, подобных этому, сейчас сохраняются только в питомниках. Одно лишь стихийное бедствие, такое как ураган, может привести к исчезновению многих редких растений», — отмечает Мэтью Кейр, сотрудник Департамента земельных и природных ресурсов Гавайев (DLNR).

Информация об открытии была размещена на странице Hawiia DLNR в Facebook вместе с изображениями местности, которые наглядно демонстрируют, почему растение оставалось скрытым от глаз ученых на протяжении веков.

Cyanea heluensis теперь добавлено к 250 видам, находящимся под контролем Программы предотвращения исчезновения растений Гавайского университета, говорится в сообщении штата.

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