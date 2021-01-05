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Стало известно, за кого проголосовали бы украинцы на президентских выборах

05.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, за кого проголосовали бы украинцы на президентских выборах

  • 5.01.2021, 13:53
  • 2,764
Стало известно, за кого проголосовали бы украинцы на президентских выборах

Результаты опроса.

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января, пишет "Гордон".

Если бы выборы президента проходили в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовало бы 26,2% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом.

На втором месте сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (16,6%), на третьем – пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,3%), на четвертом – лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко (10,5%), на пятом – бывший глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,4%), на шестом – экс-премьер-министр Владимир Гройсман (6,1%), на седьмом – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,7%), на восьмом – шоумен, экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула (4,1%), на девятом – лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок (2,6%), на десятом – мэр Киева Виталий Кличко (2,3%).

7,3% проголосовали бы за другого кандидата, 8,5% всех опрошенных ответили, что не голосовали бы.

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