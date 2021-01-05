Источник материала: Хартия'97

Власти не знают, когда белорусы смогут получить биометрические паспорта и ID-карты 5.01.2021, 13:46

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Цена документа тоже остается загадкой.

Власти Беларуси заявляли о том, с начала 2021 года начнется выдача новых документов, удостоверяющих личность — ID-карт и биометрических паспортов. Однако оказалось, что получить их пока нельзя.

Журналисты tut.by попытались разобраться, для чего нужны новые документы и когда их начнут выдавать.

Как будут выглядеть новые документы?

Министерство связи и информатизации Беларуси у себя на сайте продемонстрировало то, как будут выглядеть новые документы, а также рассказало о некоторых их особенностях. В ID-карте будет фото, ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, код Республики Беларусь, идентификационный номер владельца и номер самого документа, дата выдачи карты и дата окончания ее действия и код органа, выдавшего документ. Также на ней будет подпись гражданина, QR-код с информацией о нем и о самой карте. В карте будет встроенная микросхема с цифровой подписью владельца.



Изображение: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь

Биометрический паспорт будет содержать пластиковую страницу, на которой будет та же информация, что и на последней странице нынешнего белорусского паспорта, только орган, выдавший документ, будет обозначаться кодом, и будет располагаться подпись владельца (сейчас она в паспорте на соседней странице). В нем также будет микросхема с данными в соответствии с требованиями международной организации по гражданской авиации (ICAO).

Для чего они нужны?

В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД Минска пояснили функции новых документов. Вместо паспорта на территории Беларуси будет действительна ID-карта, на которой будет находиться вся информация о гражданине: паспортные данные, место работы, социальное страхование, банковская информация, семейное положение, отпечатки пальцев и т.д. А вот документом для выезда за границу станет биометрический паспорт, причем для граждан, не планирующих выезжать из нашей страны, он будет не нужен.

Даже когда необходимый закон вступит в силу, срочно получать новые документы не потребуется. Паспорт старого образца будет по-прежнему действителен, в том числе и для зарубежных поездок — только после даты его истечения нужно будет оформить как минимум ID-карту. Детям ID-карту нужно оформлять с 14 лет, но если семья хочет, к примеру, улететь на отдых, то ребенку любого возраста придется оформить биометрический паспорт. При этом в таком случае, как сообщается, ребенку достаточно будет только паспорта, а карту делать не придется.

Оформить новые документы можно будет только в соответствующем территориальном отделе по гражданству и миграции. Документы с собой нужно будет иметь те же, что и раньше при обмене паспорта: свидетельства о рождении, регистрации брака, рождении детей и т.д. Единственное новшество — больше не будет необходимости приносить фото, так как его будут делать на месте.

В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД также пояснили, что ID-карту нужно будет получать и обладателям белорусского вида на жительство, правила для них будут те же, что и для граждан нашей страны — оформлять новый документ нужно только по истечении старого.

Когда начнут выдавать ID-карту и биометрический паспорт?

А вот с тем, когда новые документы можно будет получить, власти пока не определились. В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что информации, когда все желающие смогут получить ID-карты и биометрические паспорта, у них пока нет. В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД Минска рассказали, что дата, с которой будет возможно получение новых документов, еще не определена, так как пока нет нормативно-правовой базы, регламентирующей их выдачу. Там отметили, что предположительно это будет первое полугодие 2021 года. Дату начала выдачи новых документов не смогли назвать и в некоторых других отделах по гражданству и миграции столицы, также сославшись на отсутствие соответствующего указа.

Сколько будет стоить оформление?

В ОГиМ Советского РУВД Минска цену карты и паспорта назвать не смогли, сославшись на отсутствие информации. А вот в отделе по гражданству и миграции Московского РУВД сообщили, что стоимость ID-карты, по предварительным данным, составит 2 базовые величины (58 рублей), а биометрического паспорта — 3 базовые величины (87 рублей), при этом для пенсионеров предполагается скидка 50%. В ОГиМ Партизанского РУВД предварительная информация о стоимости оформления такова: ID-карта — 1 базовая величина (29 рублей), биометрический паспорт — 3 базовые величины (87 рублей). Однако там заявили, что информация не окончательная и может меняться.

В некоторых регионах, по-видимому, пока ничего не знают о нюансах внедрения новых документов. В отделении по гражданству и миграции ОВД одного из райисполкомов Гомельской области сообщили, что пока не знают конкретной даты начала выдачи ID-карт и биометрических паспортов, а также в целом не располагают какой-либо конкретной информацией об этом, так как на сегодняшний день не получали никаких указаний.

Напомним, в октябре прошлого года начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что выдача первых образцов биометрических документов уже началась. Он также сообщил, что с января 2021 года, как и планировалось, любой гражданин сможет обратиться и получить биометрические документы — ID-карту и биометрический паспорт.

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