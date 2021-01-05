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Иран возобновил производство оружейного урана и выдвинул ультиматум

05.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Иран возобновил производство оружейного урана и выдвинул ультиматум

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  • 5.01.2021, 13:39
  • 2,307
Иран возобновил производство оружейного урана и выдвинул ультиматум

Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана в год.

Иран на ядерном объекте в Фордо снова занялся производством урана с обогащением до 20%, который считается оружейным.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны сообщает агентство Mehr (перевод – unian.net).

Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана в год.

В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике.

Также отмечается, что в случае, если другие страны, участвовавшие в ядерной сделке в 2015 году, снова начнут соблюдать свои обязательства в течение следующих трех месяцев, Тегеран может отказаться от создания высокообогащенного урана.

Ядерная сделка: отказ Ирана от договоренностей

В июле 2015 года Иран, США, Россия, Франция, Германия, Великобритания и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий. В документе, в частности, говорилось, до какого предельного уровня Иран может обогащать уран, и какие его запасы хранить. Параметры определили так, чтобы страна могла развивать ядерную энергетику, но не смогла создать ядерное оружие: так, Иран не мог обогащать уран свыше 3,6%. В обмен на эти обязательства с государства сняли экономические санкции.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения, после чего Иран начал постепенно отказываться от условий договоренности.

В январе 2020-го Тегеран объявил о полном выходе из ядерной сделки. Это решение стало ответом на убийство командира элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб из-за ракетных ударов США.

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Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана в год.
 
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