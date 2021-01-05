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У диктатора отобрали любимую «игрушку»?
Источник материала: Хартия'97
У диктатора отобрали любимую «игрушку»?
В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год отсутствует чемпионат мира по хоккею.
В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год,
Уже почти наверняка можно сказать, что чемпионат мира по хоккею-2021, который в конце мая должны были принять Минск и Рига, будет перенесен в другую страну. По всей видимости, именно с переносом связан запланированный визит главы IIHF Рене Фазеля в Минск.
Наиболее вероятным кандидатом на проведения турнира называют Россию.
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В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год отсутствует чемпионат мира по хоккею.
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