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У диктатора отобрали любимую «игрушку»?

05.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У диктатора отобрали любимую «игрушку»?

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  • 5.01.2021, 13:38
  • 3,887
У диктатора отобрали любимую «игрушку»?
Фото: БЕЛТА

В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год отсутствует чемпионат мира по хоккею.

В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год, опубликованных на национальном правовом портале, чемпионата мира по хоккею – нет. Это заметил телеграм-канал «НЕХТА».

Уже почти наверняка можно сказать, что чемпионат мира по хоккею-2021, который в конце мая должны были принять Минск и Рига, будет перенесен в другую страну. По всей видимости, именно с переносом связан запланированный визит главы IIHF Рене Фазеля в Минск.

Наиболее вероятным кандидатом на проведения турнира называют Россию.

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Теги: Минск
 
 
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В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год отсутствует чемпионат мира по хоккею.
 
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