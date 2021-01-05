Источник материала: Хартия'97

В Крупском районе задержали активистку Ольгу Майорову 1 5.01.2021, 13:37

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Ольга Майорова

Задержание может быть связано с делом Николая Автуховича.

Вечером 4 января в деревне Нача Крупского района сотрудники Комитета государственной безопасности задержали активистку Ольгу Майорову. Об этом свободе сообщил ее сын Сергей Зиямов, «Радыё Свабода» .

Сергей полагает, что задержание как-то связано с делом Николая Автуховича, которого обвиняют в терроризме.

«Когда я подъехал к нашему дому, ее уже задержали. Приехавшие мужчины представились сотрудниками КГБ, но точно не сказали, в чем подозревают матери. Но в разговоре, который я слышал, звучало имя Николая Автуховича. Мать никак не прокомментировала задержание. Потом был обыск, забрали два ноутбука и два смартфона», — рассказал Сергей Зиямов.

По его словам, вечером ему позвонил сотрудник КГБ и подтвердил, что Ольгу Майорову отвезли по адресу проспект Независимости, 17, и задержали на время проверки.

«Я спросил, в чем ее подозревают и по какому делу, но он ушел от ответа», - сказал Сергей Зиямов.

Ольга Майорова – бывший член Объединенной гражданской партии, правозащитница и общественная активистка. Сын Ольги Майоровой упомянул, что она была знакома с Николаем Автуховичем. В ее причастность к терроризму он решительно не верит. «Ни в коем случае, она не такой человек. Тем более мы живем в одном доме, я ничего такого никогда не видел», — сказал Сергей Зиямов.

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