ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: ВВС Израиля могут быть увеличены в полтора раза

05.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

СМИ: ВВС Израиля могут быть увеличены в полтора раза

  • 5.01.2021, 13:34
  • 1,552
СМИ: ВВС Израиля могут быть увеличены в полтора раза
Иллюстрация: newsader.com.

Это связано с продажей F-35 арабам.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что стране нужна третья эскадрилья истребителей пятого поколения F-35. Необходимость такой покупки он обосновал возможностью продажи этих самолетов Объединенным Арабским Эмиратам, пишет defence24.pl.

Сейчас имеется договоренность о поставке израильтянам двух эскадрилий самолетов пятого поколения в версии F-35I Adir, всего 50 машин (уже поставлено 23). Однако в последние месяцы появилась информация, что ОАЭ получили разрешение на покупку такого же количества истребителей.

Если удастся договориться о приобретении третьей эскадрильи, максимальное количество малозаметных истребителей у Израиля составит 75 машин. Израильтяне хотят, чтобы подтверждение возможности продажи 25 самолетов F-35I было получено до того, как окончатся полномочия Дональда Трампа — то есть до 20 января 2021 года.

Парадоксально, пишет defence24.pl, что именно Трамп одобрил продажу F-35 в ОАЭ, что и привело израильских военных к мысли о необходимости покупки третьей эскадрильи самолетов. Дело в том, что Трамп придерживается политики продажи оружия широкому кругу иностранных клиентов, вне зависимости от их ориентации. Для сравнения, Барак Обама, придерживающийся других взглядов, способствовал приостановке поставок американского оружия в Египет — страна «потеряла» рынок этой ближневосточной страны.

Заявка на получения Израилем разрешения на покупку дополнительных F-35 уже отправлена, так что разрешение американской стороны могут обнародовать уже в ближайшие дни. В недавнем телеинтервью Бенни Ганц заяви, что после покупки третьей эскадрильи он рассмотрит, как именно развивать израильскую авиацию дальше. Возможна покупка новых F-35 либо усовершенствованных самолетов четвертого поколения F-15EX.

Израильские F-35I — первые самолеты этого семейства, которые поучаствовали в боевых действиях. В конце 2017 года они достигли оперативной готовности и в мае 2018 года произвели удары по иранским объектам в Сирии. Впоследствии истребители неоднократно применялись для ударов по целям в той же Сирии и Ираке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-следователь: «Еще с 90-х знали, что кабинеты стоят на внутренней «прослушке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика