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Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участников из 28 стран соберет международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй по счету форум пройдет в онлайн-формате.
Свое творчество представят более 300 коллективов и исполнителей. В 2021 году расширены и номинации. Это не только вокал и хореография, но также инструментальная музыка, декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла.
Кроме творческих состязаний, участников ожидают и мастер-классы. Опытом поделятся именитые члены жюри фестиваля.
Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества центра культуры «Витебск»:
Глеб Лапицкий, генеральный директор центра культуры «Витебск»:
Очень интересным для них стал формат, потому что это не просто формат, где тебя продемонстрируют, кроме этого ты получишь открытое голосование. Потом будет возможность в режиме онлайн мастер-классов, творческих встреч задать вопрос, что ему не понравилось или над чем надо работать. Поэтому формат обратной связи, я думаю, это одна из таких фишек, которая и получила отклик у наших участников.
Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» пройдет с 8 по 10 января. Обладатель Гран-при форума получит возможность стать участником мероприятий юбилейного 30-го «Славянского базара».
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Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?
Новости Беларуси. Участников из 28 стран соберет международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй по...
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