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«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко

05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российская телеведущая Наиля Аскер-Заде побывала на льду с белорусским правителем и его младшим сыном Николаем, а также, как анонсируется, отужинала с ним блинами из белорусской печки.

Анонс «эксклюзивного интервью» с Александром Лукашенко уже запущен на «Россия 1».

«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко
«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко
«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко

Именно для этого телеканала в программе «Действующие лица» берет интервью у высокопоставленных чиновников и форбсов журналистка, которая была главной героиней одного из расследований Алексей Навального.

 
 
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Российская телеведущая Наиля Аскер-Заде побывала на льду с белорусским правителем и его младшим сыном Николаем, а также, как анонсируется, отужинала с ним блинами...
 
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