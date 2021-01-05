«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко

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Российская телеведущая Наиля Аскер-Заде побывала на льду с белорусским правителем и его младшим сыном Николаем, а также, как анонсируется, отужинала с ним блинами из белорусской печки.

Анонс «эксклюзивного интервью» с Александром Лукашенко уже запущен на «Россия 1».













Именно для этого телеканала в программе «Действующие лица» берет интервью у высокопоставленных чиновников и форбсов журналистка, которая была главной героиней одного из расследований Алексей Навального .