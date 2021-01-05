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«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко
05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российская телеведущая Наиля Аскер-Заде побывала на льду с белорусским правителем и его младшим сыном Николаем, а также, как анонсируется, отужинала с ним блинами из белорусской печки.
Анонс «эксклюзивного интервью» с Александром Лукашенко уже запущен на «Россия 1».
Именно для этого телеканала в программе «Действующие лица» берет интервью у высокопоставленных чиновников и форбсов журналистка, которая
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«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко
Российская телеведущая Наиля Аскер-Заде побывала на льду с белорусским правителем и его младшим сыном Николаем, а также, как анонсируется, отужинала с ним блинами...
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