ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начался суд за шествие в Куропаты, где подозреваемым стал 231 человек

05.01.2021 14:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Первомайского района Минска 4 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего Михаила Глуховского. Его судят по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и обвиняют в перекрытии дороги возле парка Челюскинцев на марше 1 ноября, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Начался суд за шествие в Куропаты, где подозреваемым стал 231 человек
Фото носит иллюстративный характер

1 ноября в Минске состоялся Марш против террора. Его участники прошли от станции метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства.

По данным правозащитников, было задержано не менее 286 человек. На следующий день Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них на основании ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса». Подозреваемым по ней был признан 231 человек.

Михаила Глуховского задержали 1 ноября в Уручье и сначала оштрафовали по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 15 базовых величин. Через неделю мужчину снова задержали — уже в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342 УК. Его выпустили под поручительство матери и сына, а позже судили еще раз по ст. 23.34 КоАП и оштрафовали на 20 базовых величин — за участие в акции 18 октября (Марш партизан).

Уголовное дело в отношении Глуховского рассматривает судья Светлана Черепович. Государственное обвинение в суде поддерживает Зубко.

Согласно обвинению, 1 ноября с 13.00 до 17.15 Михаил Глуховский принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Независимости.

Вместе с неустановленными лицами обвиняемый «долго и упорно нарушал общественное спокойствие, а при нахождении в первых рядах массового мероприятия он принял участие в блокировании путей транспортных коммуникаций путем выхода группой лиц на проезжую часть вблизи домов 95А—111 по проспекту Независимости Минска».

В результате этих действий было приостановлено движение 14 автобусов и 10 троллейбусов в районе проспекта Независимости, улиц Волгоградской, Кедышко, Логойский тракт, Филимонова, Калиновского и других. Предприятию «Минсктранс» причинен ущерб на сумму более 10 тыс. рублей, отмечается в обвинении.

Михаил Глуховский признал вину частично. Мужчина объяснил в суде, что вышел на шествие 1 ноября, чтобы выразить мирный протест. Но он не признал, что причинил ущерб на такую сумму.

«Я провел пять минут на проезжей части, и я не согласен с суммой, потому что я не мог нанести своими действиями такой ущерб и такому количеству транспортных средств. Я не блокировал дорогу, не бросался под транспорт, не останавливал такое количество транспортных средств. Где находится парк Челюскинцев, а где находится кольцевая дорога и Лойгойский тракт. Как я мог вмешаться своими действиями в работу транспорта там?» — сказал он.

Мужчина неоднократно говорил в суде, что находился на марше в шоковом состоянии и некоторые обстоятельства того дня не мог вспомнить. По словам Глуховского, он не мог даже предположить, что его действия могут повлечь уголовную ответственность.

Судебное разбирательство продолжится 14 января.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Первомайского района Минска 4 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего Михаила Глуховского. Его судят по ч. 1 ст.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика