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Начался суд за шествие в Куропаты, где подозреваемым стал 231 человек
Источник материала: Навiны
Суд Первомайского района Минска 4 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего Михаила Глуховского. Его судят по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и обвиняют в перекрытии дороги возле парка Челюскинцев на
1 ноября в Минске состоялся Марш против террора. Его участники прошли от станции метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства.
По данным правозащитников, было задержано не менее 286 человек. На следующий день Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них на основании ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса». Подозреваемым по ней был признан 231 человек.
Михаила Глуховского задержали 1 ноября в Уручье и сначала оштрафовали по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 15 базовых величин. Через неделю мужчину снова задержали — уже в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342 УК. Его выпустили под поручительство матери и сына, а позже судили еще раз по ст. 23.34 КоАП и оштрафовали на 20 базовых величин — за участие в акции 18 октября (Марш партизан).
Уголовное дело в отношении Глуховского рассматривает судья Светлана Черепович. Государственное обвинение в суде поддерживает Зубко.
Согласно обвинению, 1 ноября с 13.00 до 17.15 Михаил Глуховский принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Независимости.
Вместе с неустановленными лицами обвиняемый «долго и упорно нарушал общественное спокойствие, а при нахождении в первых рядах массового мероприятия он принял участие в блокировании путей транспортных коммуникаций путем выхода группой лиц на проезжую часть вблизи домов 95А—111 по проспекту Независимости Минска».
В результате этих действий было приостановлено движение 14 автобусов и 10 троллейбусов в районе проспекта Независимости, улиц Волгоградской, Кедышко, Логойский тракт, Филимонова, Калиновского и других. Предприятию «Минсктранс» причинен ущерб на сумму более 10 тыс. рублей, отмечается в обвинении.
Михаил Глуховский признал вину частично. Мужчина объяснил в суде, что вышел на шествие 1 ноября, чтобы выразить мирный протест. Но он не признал, что причинил ущерб на такую сумму.
«Я провел пять минут на проезжей части, и я не согласен с суммой, потому что я не мог нанести своими действиями такой ущерб и такому количеству транспортных средств. Я не блокировал дорогу, не бросался под транспорт, не останавливал такое количество транспортных средств. Где находится парк Челюскинцев, а где находится кольцевая дорога и Лойгойский тракт. Как я мог вмешаться своими действиями в работу транспорта там?» — сказал он.
Мужчина неоднократно говорил в суде, что находился на марше в шоковом состоянии и некоторые обстоятельства того дня не мог вспомнить. По словам Глуховского, он не мог даже предположить, что его действия могут повлечь уголовную ответственность.
Судебное разбирательство продолжится 14 января.
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Суд Первомайского района Минска 4 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего Михаила Глуховского. Его судят по ч. 1 ст.
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