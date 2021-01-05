Источник материала: UDF



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«Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал Лукашенко.

«Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас (вся остальная) Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая! - подчеркнул он. - Да, вы (молодежь) - будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее. Но выборы - это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика - бюллетени одинаковые».

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», - сказал Лукашенко о тех, кто противостоит действующей власти.

«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», - добавил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко назвал свои оппонентов «меньшинством»и посоветовал не лезть в политику Белорусский правитеот призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом.

призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.