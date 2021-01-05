ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назвал свои оппонентов «меньшинством»и посоветовал не лезть в политику

05.01.2021 14:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко назвал свои оппонентов «меньшинством»и посоветовал не лезть в политику
Фото: БЕЛТА
5 января во время посещения холдинга « Горизонт» Александра Лукашенко попросили прокомментировать решение объявить этот год Годом народного единства.

«Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал Лукашенко.


«Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас (вся остальная) Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая! - подчеркнул он. - Да, вы (молодежь) - будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее. Но выборы - это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика - бюллетени одинаковые».


Александр Лукашенко призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», - сказал Лукашенко о тех, кто противостоит действующей власти.


«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», - добавил он.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский правитеот призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ты приехала в диктатуру». По «России 1» покажут интервью героини расследования Навального с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика