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Возняк: Лукашенко вынужден будет пойти на амнистию политзаключенных

05.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Намерение Юрия Воскресенского поднять на Всебелорусском народном собрании вопрос политической амнистии может стать элементом создания соответствующего фона для принятия решения Александром Лукашенко.

 


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк.

Возняк сразу обозначил, что «вопрос о признании невиновности всех репрессированных участников мирных акций протеста был поднят не сегодня и не Воскресенским».

«Это - одно из требований политической оппозиции и самих протестующих, заявленное еще в августе, когда начались первые массовые задержания участников акций протеста», - пояснил он.

В то же время член ЦК партии «Справедливый мир» допускает, что Александр Лукашенко вынужден будет пойти на политическую амнистию под давлением внутренних и внешних факторов.

«Заявления, подобные заявлению Воскресенского, могут быть элементом создания соответствующего фона для принятия такого решения. Лукашенко любит что-то решать по "просьбам трудящихся"», - подытожил он.

Напомним, Юрий Воскресенский -- бывший член избирательного штаба Виктора Бабарико, который, оказавшись в СИЗО КГБ стал активным сторонником переговоров с властью --  сообщил, что в ходе Всебелорусского народного собирания намерен поднять вопрос политической амнистии. Идея, конечно, хорошая. Тем более, что Воскресенский для переговоров никто. Настоящие переговорщики сидят в СИЗО или под угрозой уголовного преследования находятся за границей. 
 
 
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Намерение Юрия Воскресенского поднять на Всебелорусском народном собрании вопрос политической амнистии может стать элементом создания соответствующего фона...
 
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