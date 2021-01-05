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Зеленский спасет БелАЭС? Украина начала покупку беларусской электроэнергии

05.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Украине сообщили, что объем импорта электроэнергии в Украину из Беларуси с начала 2021 года составил 150 МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на понедельник, 4 декабря.

лектроэнергию закупают украинские трейдеры ООО «ДЭ Трейдинг» («Донбассэнерго»), ООО «Днипросталь-энерго» («Интерпайп» Виктора Пинчука) –1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно, передает украинское издание Цензор.

Планируют закупать белорусскую электроэнергию ещё и украинские компании «ЭРУ Трейдинг» и «Энерджи Трейд Групп.

Это произошло благодаря тому, что в декабре украинский регулятор снял запрет на поставки электроэнергии из Беларуси и Украины, которые раньше после скандала ввел президент Украины Владимир Зеленский весной 2020 года. Последний был не против отмены.

Напомним, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), народный депутат Валентин Наливайченко заявил в ноябре, что некие «деструктивные силы» пытаются возобновить импорт электроэнергии из Беларуси.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся в Украину с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний в соседней стране.

Решение Украины возобновить импорт энергии из Беларуси, возможно, поможет БелАЭС быть более финансово эффективной. Ведь раньше власти страны косвенно признали, что после ввода ее в строй появятся излишки электроэнергии. 

Решение Украины было принято на фоне, когда европейские страны вводят против властей Беларуси новые санкции. А страны Балтии запрещают поставлять на свои рынки электроэнергию из Беларуси из-за претензий к БелАЭС.

А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее завявил, что не видит оснований для экономических санкций в отношении властей Беларуси.

В свою очередь, эксперт российской программы «Безопасность радиоактивных отходов», физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал изданию The Insider, что отказ Литвы покупаьь белорусскую электроэенергию делает Белорусскую АЭС неокупаемой.
 
 
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В Украине сообщили, что объем импорта электроэнергии в Украину из Беларуси с начала 2021 года составил 150 МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные системного оператора...
 
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