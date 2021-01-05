Ажиотаж на техосмотре продолжается. ГАИ изменяет режим работы диагностической станции

Источник материала: Tut.by

ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила о том, что временно меняет режим работы своей диагностической станции. Это связано с резко возросшим количеством желающих пройти техосмотр.



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Столичная Госавтоинспекция временно изменила график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Дзержинского, 3.

Станция будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 без обеденного перерыва. В субботу — с 8.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.30). Выходной день — воскресенье. ГАИ также просит обратить внимание, что станция будет принимать желающих пройти техосмотр 8 и 9 января.

Станции, принадлежащие УП «Белтехосмотр», продолжают работать в штатном режиме.

— Мы не видим необходимости вносит изменения в расписание работы на фоне временного ажиотажа. Они функционируют в обычном режиме. А для того, чтобы не стоять в очереди, существует предварительная запись, — пояснили в УП «Белтехосмотр».