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Ажиотаж на техосмотре продолжается. ГАИ изменяет режим работы диагностической станции

05.01.2021 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила о том, что временно меняет режим работы своей диагностической станции. Это связано с резко возросшим количеством желающих пройти техосмотр.


Изображение носит иллюстративный характер

Столичная Госавтоинспекция временно изменила график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Дзержинского, 3.

Станция будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 без обеденного перерыва. В субботу — с 8.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.30). Выходной день — воскресенье. ГАИ также просит обратить внимание, что станция будет принимать желающих пройти техосмотр 8 и 9 января.

Станции, принадлежащие УП «Белтехосмотр», продолжают работать в штатном режиме.

— Мы не видим необходимости вносит изменения в расписание работы на фоне временного ажиотажа. Они функционируют в обычном режиме. А для того, чтобы не стоять в очереди, существует предварительная запись, — пояснили в УП «Белтехосмотр».

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ГАИ сообщает о большом количестве автомобилистов, желающих пройти техосмотр. В связи с этим временно будет изменен режим работы станций диагностики.
 
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