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В святого Николая верит вдвое больше украинцев, чем в Деда Мороза

05.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В святого Николая верит вдвое больше украинцев, чем в Деда Мороза

  • 5.01.2021, 15:20
В святого Николая верит вдвое больше украинцев, чем в Деда Мороза

За год количество тех, кто верит в святого Николая, выросло на 10 процентных пунктов.

В Деда Мороза верят меньше украинцев, чем в святого Николая. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января, пишет "Гордон".

В Деда Мороза верит 31% опрошенных, 65% не верят. В святого Николая верят 62% опрошенных, 35% не верят.

За год количество тех, кто верит в святого Николая, выросло на 10 процентных пунктов, а число тех, кто верит в Деда Мороза, не изменилось.

Опрос проводился 2–4 января по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.


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За год количество тех, кто верит в святого Николая, выросло на 10 процентных пунктов.
 
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