ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Я не хочу, чтобы меньшинство по воскресеньям мешало жить остальным

05.01.2021 15:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко продолжает настаивать на том, что получил большинство голосов на прошедших выборах в августе 2020 года, что все жители страны являются его крепостными (рабами) и обязаны делать только то, чего хочет правитель: прекращения акций протеста.

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало", - сказал пенсионер, продолжив этот тезис фразой «И я не хочу, чтобы даже в воскресенья они ходили по улицам и мешали жить другим. Поэтому пора это заканчивать».

«Если кто-то услышал и поймет, что мы должны просто … приходить работать (ред. – ходить на работу), развивать производство и думать не о себе, а о своих детях, где они будут работать, пожалуйста, МЫ готовы с вами работать», – напомнил Лукашенко жизненный цикл обычного беларуса.

«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали», - добавил он.

Далее, Лукашенко произнес короткую мантру, которую он, вполне возможно, каждый день по нескольку раз повторяет чиновникам, правоохранителям и своим подчиненным.

«Другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому", - посетовал вполне адекватно рассуждает Лукашенко.

Читать это следует так: «другого куска земли для безграничного правления у нас не будет. И не забывайте, мы вот это вот мгновение важнейшее, мы можем потерять все: власть, деньги, международное влияние. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому. Ростовская область окажется не самым худшим вариантом».

Лукашенко также сегодня протестировал сыроватых тезисов, которые должны убеждать паству в его безапелляционной победе на выборах:

«Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас Беларусь… большая». – Если Минск «против», то якобы вся остальная страна «за».

«Да, вы (молодежь) будущее. Мы уйдем. Но выборы - это же когда и у молодого человека, 18 и старше, и у старика - бюллетени одинаковые". – Если молодежь «против», то якобы пенсионеры «за».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко продолжает настаивать на том, что получил большинство голосов на прошедших выборах в августе 2020 года, что все жители страны являются его крепостными...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наступаць на сваю годнасьць я ня буду!». Пэнсіянэрку дэпартуюць у Расею за ўдзел у пратэстах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика