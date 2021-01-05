Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на старте своей карьеры госслужащего занимался перегоном автомобилей в Россию из заграницы.

По его словам, в то время, когда он только начинал свою работу на посту госчиновника, еще не было таких строгих законодательных ограничений для этой профессии.

"Да, я зашел (на госслужбу - Sputnik), когда не было. Еще в то время, работая в МИДе и на госслужбе, чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькие, и поэтому приходилось крутиться очень серьезно", - рассказал Песков в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Он уточнил, что в то время все пытались торговать чем-то. А сам Песков несколько раз перегонял автомобили в Россию из Турции.

"Тогда дипломат имел раз в сколько-то месяцев освобождение от таможни на машину. И вот бизнес: покупаешь машину, которой 3-5 лет, пилишь на ней", - поделился он воспоминаниями.

Пресс-секретарь рассказал и про своих друзей, которые в те времена привозили вещи из Стамбула на Черкизовский рынок в Москве и "спали по двое суток в автобусах на мешках".

Вспомнил Песков и о своей работе в Турции: "мы отслеживали деятельность, скажем так, разных республик Российской Федерации, которые претендовали чуть ли не на независимость, которые собирались открывать свои собственные квазипосольства по всему миру".

Он отметил, что если бы к власти не пришел Владимир Путин, то страны на данный момент уже бы не было.

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