Пьяного водителя выдали запотевшие стекла в машине - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Нетрезвого белоруса помогли обнаружить запотевшие стекла в его машине, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Водитель был задержан в ночь с первого на второе января в городском поселке Хотимск.

"Во время несения службы наряд районной ГАИ обратил внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который двигался с запотевшими стеклами по улице Ленинской. Именно это и вызвало подозрение у сотрудников", - рассказали в УВД.

Водителю подали знак об остановке, который он проигнорировал, однако вскоре "уперся" в припаркованный автомобиль. Когда инспектор ГАИ подошел, мужчина не сразу понял, по какому поводу к нему обращаются и спросил: "А вы кто?".

Как оказалось, за рулем находился местный житель 63 лет. Он пояснил, что 1 января отмечал праздник, поссорился с супругой и решил прокатиться по городу.

"При проверке документов инспектор почувствовал резкий запах алкоголя, исходивший от водителя. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе содержится 2,0 промилле алкоголя", - добавили в УВД.

В милиции сообщили, что мужчине грозит лишение водительских прав и внушительный штраф.

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