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Акт устрашения: к гомельским правозащитникам нагрянули ГУБОПиК и ОМОН

05.01.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прямо сейчас силовики проводят обыск в офисе общественно-политического центра на Полесской, 52.

Акт устрашения: к гомельским правозащитникам нагрянули ГУБОПиК и ОМОН
Гомельский общественно-политический центр “Полесская 52”
Ранее сегодня, 5 января, у гомельского политика Василия Полякова и активиста Николая Новикова прошли обыски дома. 

— Возле офиса стоит микроавтобус, обыск ещё продолжается. У меня и у Новикова дома обыск проводил РОВД. Забрали ноутбук, жёсткий диск и планшет. У Николая тоже забрали ноутбук, планшет и несколько карт памяти, — рассказывает Еврорадио Василий Поляков.

Обыск проводят сотрудники ГУБОПиК вместе с ОМОНом.

— Мне показали постановление. Там было написано, что обыск проводится в рамках дела Владимира Непомнящих. Мол, есть основания полагать, что у меня дома могут находиться предметы, которые относятся к этому уголовному делу, — отвечает Василий.

Ранее в отношении участника президентской кампании Владимира Непомнящих было начато уголовное дело по cтатье 366 УК РБ — угроза или насилие в отношении должностного лица при исполнении. Владимира обвиняют в публичном оскорблении помощника прокурора Гомеля Алеси Журавской.

Василий Поляков считает, что начавшиеся обыски — это акт устрашения.

— Причина одна: это кампания по устрашению в рамках репрессивной системы. Они не могут сделать ничего другого, кроме как запугивать людей. Поэтому они занимаются такими акциями.

Несмотря на обостряющуюся ситуацию, Василий Поляков пока не намерен никуда уезжать. В данный момент угрозы для себя он не видит.

Гомельский общественно-политический центр — площадка по обмену опытом и место для встреч активистов. На базе центра также работают гомельское отделение правозащитного центра “Весна” и Профсоюз радиоэлектронной промышленности. Также центр оказывает помощь репрессированным.
 
Теги: Гомель
 
 
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Прямо сейчас силовики проводят обыск в офисе общественно-политического центра на Полесской, 52.
 
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