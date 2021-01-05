ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорус не повелся на «развод» интернет-мошенников, но потом сдался и отдал им 7,5 тысячи рублей

05.01.2021 15:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белорус из Лепеля стал жертвой интернет-мошенников, которые использовали классическую схему «развода». Мужчине поступил звонок в мессенджер, неизвестный собеседник начал стращать белоруса потерей денег. Чтобы обеспечить свою безопасность, лепельчанин прервал разговор, а потом заблокировал карту, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Мужчина отправился в банк, где получил новую карточку. Он успел ею воспользоваться и снял с нее тысячу рублей. Спустя какое-то время ему вновь начали названивать неизвестные. Тактика немного изменилась: от белоруса требовали перевести деньги на «резервный» счет, но перед этим настоятельно рекомендовали вернуть снятую тысячу рублей на карту.

Он так и поступил, а затем перевел несколькими платежами около 7,5 тыс. на «резервный» счет.

Поняв, что деньги все-таки пропали, мужчина обратился в милицию.

Специалисты рекомендуют не передавать реквизиты своих банковских платежных карт кому бы то ни было, не сообщать их в мессенджерах (банки не связываются со своими клиентами по голосовой связи в мессенджерах в принципе), при опасениях за сохранность денег прекращайте коммуникацию и самостоятельно звоните в банк по официальным телефонам (указаны на банковской карте).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус из Лепеля стал жертвой интернет-мошенников, которые использовали классическую схему «развода». Мужчине поступил звонок в мессенджер, неизвестный...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шеремет долгое время был невъездным в Беларусь, но буквально за полтора месяца до гибели он побывал в Минске»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика