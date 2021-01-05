Белорус не повелся на «развод» интернет-мошенников, но потом сдался и отдал им 7,5 тысячи рублей

Источник материала: Onliner

Белорус из Лепеля стал жертвой интернет-мошенников, которые использовали классическую схему «развода». Мужчине поступил звонок в мессенджер, неизвестный собеседник начал стращать белоруса потерей денег. Чтобы обеспечить свою безопасность, лепельчанин прервал разговор, а потом заблокировал карту, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Мужчина отправился в банк, где получил новую карточку. Он успел ею воспользоваться и снял с нее тысячу рублей. Спустя какое-то время ему вновь начали названивать неизвестные. Тактика немного изменилась: от белоруса требовали перевести деньги на «резервный» счет, но перед этим настоятельно рекомендовали вернуть снятую тысячу рублей на карту.

Он так и поступил, а затем перевел несколькими платежами около 7,5 тыс. на «резервный» счет.

Поняв, что деньги все-таки пропали, мужчина обратился в милицию.

Специалисты рекомендуют не передавать реквизиты своих банковских платежных карт кому бы то ни было, не сообщать их в мессенджерах (банки не связываются со своими клиентами по голосовой связи в мессенджерах в принципе), при опасениях за сохранность денег прекращайте коммуникацию и самостоятельно звоните в банк по официальным телефонам (указаны на банковской карте).