В вашей жизни не хватает эротики? Подсказываем, где в Минске ее предостаточно

Источник материала: Tut.by

В Минске проходит выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» . В рамках экспозиции можно увидеть цветные литографии таких гениальных художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс и Эгон Шиле. Оценить необычные работы можно до 8 марта в Национальном центре современных искусств. Естественно, возрастной рейтинг — 18+.



Фото: facebook.com/ncsmby

Эрос — любовь и страсть одновременно, начало, противоположное хаосу. Эротическое начало — первобытное, сокровенное, дающее жизнь. Чем является эротизм в отношении любви, жизни и смерти? На выставке «Линия любви» вечную тему раскрывают создатели самых известных откровенных полотен XX века — Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. Работы этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее глубоко и разносторонне исследует тему.

Выставка эротического искусства — исследование. Здесь восхищение красотой и сладостью телесного влечения граничит с ответами на глубинные вопросы. На экспозиции представлены 60 работ в технике литографии, которые собраны из частных коллекций Европы.



Фото: facebook.com/ncsmby

Кроме того, тут же можно увидеть произведения известных и начинающих белорусских авторов: вы сможете познакомиться со скульптурой Ольги Анашкиной, Хизри Асадулаева, Валентина Борздого и других.

На выставке покажут документальные фильмы, которые поближе познакомят вас с величайшими мастерами XX века и их творчеством. Каждый желающий сможет бесплатно попытаться разгадать тематический квест по выставке.

Когда: вторник-воскресенье до 8 марта, 12.00−20.00

Где: НЦСИ на Независимости, 47

Сколько: взрослые — 12 рублей, студенты дневной формы обучения — 10 рублей, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы — 8 рублей, инвалиды I и II группы и участники ВОВ — бесплатно