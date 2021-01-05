ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В вашей жизни не хватает эротики? Подсказываем, где в Минске ее предостаточно

05.01.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске проходит выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века». В рамках экспозиции можно увидеть цветные литографии таких гениальных художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс и Эгон Шиле. Оценить необычные работы можно до 8 марта в Национальном центре современных искусств. Естественно, возрастной рейтинг — 18+.


Фото: facebook.com/ncsmby

Эрос — любовь и страсть одновременно, начало, противоположное хаосу. Эротическое начало — первобытное, сокровенное, дающее жизнь. Чем является эротизм в отношении любви, жизни и смерти? На выставке «Линия любви» вечную тему раскрывают создатели самых известных откровенных полотен XX века — Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. Работы этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее глубоко и разносторонне исследует тему.

Выставка эротического искусства — исследование. Здесь восхищение красотой и сладостью телесного влечения граничит с ответами на глубинные вопросы. На экспозиции представлены 60 работ в технике литографии, которые собраны из частных коллекций Европы.


Фото: facebook.com/ncsmby

Кроме того, тут же можно увидеть произведения известных и начинающих белорусских авторов: вы сможете познакомиться со скульптурой Ольги Анашкиной, Хизри Асадулаева, Валентина Борздого и других.

На выставке покажут документальные фильмы, которые поближе познакомят вас с величайшими мастерами XX века и их творчеством. Каждый желающий сможет бесплатно попытаться разгадать тематический квест по выставке.

Когда: вторник-воскресенье до 8 марта, 12.00−20.00
Где: НЦСИ на Независимости, 47
Сколько: взрослые — 12 рублей, студенты дневной формы обучения — 10 рублей, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы — 8 рублей, инвалиды I и II группы и участники ВОВ — бесплатно

Читайте также

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске стартовала выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века». В рамках экспозиции можно увидеть цветные литографии таких гениальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кардиологи назвали единственную сладость, которая лечит сердце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика