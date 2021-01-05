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В вашей жизни не хватает эротики? Подсказываем, где в Минске ее предостаточно
Источник материала: Tut.by
В Минске проходит выставка
Эрос — любовь и страсть одновременно, начало, противоположное хаосу. Эротическое начало — первобытное, сокровенное, дающее жизнь. Чем является эротизм в отношении любви, жизни и смерти? На выставке «Линия любви» вечную тему раскрывают создатели самых известных откровенных полотен XX века — Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. Работы этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее глубоко и разносторонне исследует тему.
Выставка эротического искусства — исследование. Здесь восхищение красотой и сладостью телесного влечения граничит с ответами на глубинные вопросы. На экспозиции представлены 60 работ в технике литографии, которые собраны из частных коллекций Европы.
Кроме того, тут же можно увидеть произведения известных и начинающих белорусских авторов: вы сможете познакомиться со скульптурой Ольги Анашкиной, Хизри Асадулаева, Валентина Борздого и других.
На выставке покажут документальные фильмы, которые поближе познакомят вас с величайшими мастерами XX века и их творчеством. Каждый желающий сможет бесплатно попытаться разгадать тематический квест по выставке.
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В Минске стартовала выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века». В рамках экспозиции можно увидеть цветные литографии таких гениальных...
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