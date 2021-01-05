Что делать, если болит косточка и на сколько можно удлинить ноги? Ответы травматолога-ортопеда

Источник материала: Tut.by

Как избавиться от шишек на пальцах ног? На сколько можно удлинить свой рост при помощи остеотомии? Как исправить вальгус стопы у ребенка? На вопросы читателей портала «Здоровые люди» ( 24health.by ) ответил Олег Кезля, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор.



Фото: Jamie Waynick, unsplash.com

Косточки и «хрящики» на ноге

Много лет назад у меня заметно увеличилась косточка на ноге, выросла шишка на суставе. Не болит, но натирается от обуви. На шишке образовалась мягкая окружность, а под ней будто жидкость. Не проходит уже месяц. Что это может быть? Какой сегодня существует эффективный способ избавиться от шишек?

— Это ортопедическая патология — Халюс Вальгус. Как правило, это последствие плоскостопия. Если случай не запущенный, возможно удаление этой воспаленной кисты. При тяжелой степени предстоит операция на костной системе с выравниванием пальца. На данный момент существуют не менее 150 оперативных вмешательств для лечения этой патологии. Решение принимается только после клинического осмотра пациента. Поэтому необходимо обратиться к ортопеду.

Мне 53 года. Под косточкой большого пальца на подошве левой ступни периодически дает о себе знать какое-то образование, будто хрящик. Бывают болезненные ощущения при нагрузке. Как избавиться?

— Под большим пальцем находятся две сесамовидные косточки. Их травма, ушиб могут вызывать болезненные ощущения. Избавиться от них невозможно, но существуют методы консервативного лечения. Необходимо обратиться к ортопеду и сделать рентгенограмму сесамовидных костей первого пальца стопы со специальной укладкой.

Эндопротезирование, остеотомия

Какие ограничения останутся на всю жизнь после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава?

— После эндопротезирования тазобедренного сустава у пациента будут ограничения на тяжелый физический труд, бег, прыжки и ряд положений тела: к примеру, сидение на корточках, движения ногой с избыточным объемом. Кроме того, пациенту нужно помнить, что в организме находятся 300−400 граммов инородного материала. А это значит, что все простудные заболевания, переохлаждения, хронические инфекции могут спровоцировать отторжение протеза. Поэтому нужно одеваться по погоде, постоянно следить за здоровьем зубов и другими очагами хронической инфекции.

Нужна ли операция по замене сустава при диагнозе МРТ: картина артроз-артрита, синовита, бурсита, сложного разрыва тела и заднего рога внутреннего мениска, разрыва ПКС правого коленного сустава. Дегенеративные изменения обоих менисков. Отек замыкальных отделов медиальных мыщелков бедренной и большеберцовой костей (дегенеративный? остеохондральное повреждение?).

— Ваш диагноз не является абсолютным показанием для такого сложного оперативного вмешательства, как эндопротезирование. Нужно оценивать клиническое состояние и бороться за сохранение сустава. Существует консервативное лечение (хондропротекторы, физиотерапия, рефлексотерапия). Оно длительное, но эффективное.

Делают ли в Беларуси остеотомию (удлинение конечностей)? Насколько максимально можно увеличить рост мужчине? И какие осложнения возможны после операции?

— Это старая методика, которая получила вторую жизнь с разработкой аппаратов внешней фиксации Илизарова. Такие операции в Беларуси проводятся. Рост можно удлинить на 10−15% от исходного. Кость возможно увеличивать и вдвойне, и втройне по естественному длиннику, но потянуть мышцы, нервы, сосуд так невозможно. Этим и объясняются ограничения в 10−15%.

Данная операция проводится по показаниям: хондродистрофия, в том числе острая, когда человек не растет в результате врожденной патологии. В большинстве случаев остеотомия проводится при травматических переломах с потерей костного вещества, неправильно сросшихся переломах, переломах, осложненных инфекцией, когда одна конечность короче другой. Это классические показания для лечения.

Сегодня возникла новая отрасль — косметологическая травматология, когда врачи удлиняют ноги пациентам с эстетической целью. В Беларуси такие операции тоже делают, но травматологи всегда предупреждают пациентов о серьезных осложнениях: воспаление, тромбоз, повреждение нервов, сосудов. Легче сказать, чего не может быть, чем перечислить все осложнения. Поэтому перед операцией не лишним будет поговорить и с психотерапевтом, почему у человека появилась такая точка зрения, что, став на несколько сантиметров выше, у него вдруг наладится жизнь. Любят не высоких и низких, любят любимых.

Резкие боли в паху и хромота

Мне 45 лет, 3 кесарева сечения. Прострелы появились после третьих родов, 5 лет назад, но в течение последних двух лет идёт нарастание процесса. Резкие боли в паху, как ущемление нерва, при обычных движениях, ходьбе, затем ноющая с иррадиацией в тазобедренный сустав и крестец справа, хромота на правую ногу. На МРТ поясничной области, кроме Тарловых кист и выраженного лордоза, патологии не обнаружено. На рентгенографии тазобедренного сустава коксартроз 1-й степени. Травматолог сказал, что суставы нормальные, невролог ставит миофасциальный синдром. Прооперировали по поводу паховой и бедренной грыжи справа. Прошло 3 месяца, боли не ушли. Хирург говорит, что это боль не характерна для грыж. После трех беременностей развилось плоскостопие, стопы болят. Гинекология в норме. Что может давать резкую боль в паху и затем хромоту? Можно ли с таким диагнозом беговая дорожка с хорошими амортизаторами, кардионагрузка в виде подъема по лестнице? Или лучше велонагрузка? Можно ли бани и сауны (после них становится легче), но не будет ли прогрессировать коксартроз? Какое обследование необходимо пройти и где можно получить полноценную консультацию для уточнения диагноза?

— Существует такая патология — Хамстринг-синдром. Это воспаление мышц-ротаторов тазобедренного сустава, которое может давать резкую боль в паху и хромоту. Коксартроз 1-й степени, Тарловы кисты такой болевой синдром не вызывают.

Природа так создала, что боль — это диагностический тест на нарушение нормы в организме. Поэтому неправильно советовать задавить эту боль бегом или велодорожкой. Нужно найти причину и лечить заболевание.

Бани и сауны не противопоказаны. Любые тепловые процедуры, противовоспалительные мази (диклофенак, вольтарен) дадут положительный эффект. На прогрессирование коксартроза это не сказывается.

Для постановки диагноза Хамстринг-синдром существуют специальные тесты. Для консультации можно обращаться в профессорский лечебно-консультативный центр БелМАПО . В первую очередь — к травматологу, в том числе и ко мне, при возникшей необходимости — к неврологу.

Могут ли из-за шейного остеохондроза возникнуть проблемы со слухом? Как правильно это диагностировать и лечить?

— Такое возможно. Но необходим осмотр двух специалистов: невролога и лор-врача. Наличие шейного остеохондроза не исключает наличие самостоятельного заболевания уха.

Вальгус стопы, хруст суставов у детей

Как исправить вальгус стопы у ребенка? И каковы причины возникновения этого дефекта?

— Вальгус стопы может быть врожденным дефектом. До трехлетнего возраста врачи не лечат это состояние, а советуют массаж, тепловые процедуры, ходить по горке песка, по гороху. У детей с вальгусным отклонением стопы старше трех лет применяется консервативное лечение. Это индивидуальные (сделанные на заказ) стельки-супинаторы во все виды обуви, которые нужно носить на протяжении нескольких лет. Меняется размер обуви — меняются и стельки. Иногда такое лечение не приносит результата, и тогда необходимо оперативное вмешательство. Это несложная операция, которая внедрена сегодня во всей республике.

Девочке 10 лет. Часто хрустят суставы в коленях и пальцах рук. Утром, когда встает с кровати, когда меняет положение, например, приседает или резко двигает ногами, слышны характерные щелчки. Когда позанимается, хруст проходит. Заметили закономерность: такое появляется только в зимний период и ранней весной. Летом, когда она проводит много времени на солнце, щелчки проходят. Ортопед сказал, что все нормально (но мы были у специалиста в конце лета, когда все хорошо). Может ли это быть связано с тем, что мы в годовалом возрасте попали в больницу со стафилококком, а после лечения у девочки началось искривление ног? Принимали витамин Д, все нормализовалось. Иногда жалуется на боль в ногах. Что делать?

— Со стафилококком это не связано. Возможно, были проявления рахита, раз помог прием витамина D. Боль в ногах ребенок перерастет. Сегодня существует целая группа ревматоидноподобных заболеваний, связанных с воспалительными процессами в суставах разной степени активности. При высокоактивных процессах детей обследуют, выставляют диагноз ревматоидный артрит и проводят лечение. При более мягкой ситуации, когда состояние ухудшается зимой, а летом проходит, достаточно просто вести здоровый активный образ жизни, принимать витамин D. Сегодня нет единой точки зрения, от чего возникает хруст в суставах. Но специального лечения эта проблема не требует.