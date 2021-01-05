|
Мода революции. Как события в Беларуси повлияли на творчество дизайнеров
05.01.2021 16:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nina.nn.by
Дух времени воплотился в одежде и аксессуарах.
«Наша Нина» посмотрела, чем вдохновлялись белорусские дизайнеры последние полгода.
«Этика»
Проект «этика» — об осознанном потреблении. Дизайнеры переделывают вещи, купленные в секонд-хенде или найденные в шкафу родственников. Откликом на протесты стала сюрреалистическая вышивка «женская армия».
Ольга Кардаш
В знак солидарности с бастующими рабочими выпустила целую серию футболок с логотипами заводов — МАЗ, БелАЗ, Нафтан. Все они мгновенно были распроданы. А Ольга вынуждена была уехать из Беларуси.
Иван Айплатов
Иван Айплатов также предложил майки с принтами. «Беларусь сейчас единственный источник инспирации», - писал дизайнер. Осенью появились слоганы «Supermensk», «Miru mir», «Run BLR» (на последний вдохновил Сергей Миронов, призывавший гонять во всю мощь).
LSTR
Обеспечил город майками с «Евой» Хаима Сутина, надписями «Шчучыншчына» и «Хлопотное дельце».
Kanva
«Мам, я в порядке, пока пощу сториз»,— написано по-английски на одной из работ и рядом знак «виктори».
Ксения Романова
Придумала капсулу «Перемен», собрав главные лозунги осени - «Я гуляю», «Собачку». На одном из свитшотов меткая цитата из «Чиполлино»: «В наших тюрьмах сидят честные люди».
Дизайнер выпустила также стильный черный дождевик с «загрузкой демократии».
10motifs
Предложил согреваться в теплых свитерах ручной работы — с вышитым красным сердечком.
Sutoria
Обыграла протестное настроение в обуви.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дух времени воплотился в одежде и аксессуарах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)