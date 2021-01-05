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Мода революции. Как события в Беларуси повлияли на творчество дизайнеров

05.01.2021 16:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nina.nn.by

Дух времени воплотился в одежде и аксессуарах.

 «Наша Нина» посмотрела, чем вдохновлялись белорусские дизайнеры последние полгода.

«Этика»


Проект «этика» — об осознанном потреблении. Дизайнеры переделывают вещи, купленные в секонд-хенде или найденные в шкафу родственников. Откликом на протесты стала сюрреалистическая вышивка «женская армия».

Ольга Кардаш


В знак солидарности с бастующими рабочими выпустила целую серию футболок с логотипами заводов — МАЗ, БелАЗ, Нафтан. Все они мгновенно были распроданы. А Ольга вынуждена была уехать из Беларуси.

Иван Айплатов


Иван Айплатов также предложил майки с принтами. «Беларусь сейчас единственный источник инспирации», - писал дизайнер. Осенью появились слоганы «Supermensk», «Miru mir», «Run BLR» (на последний вдохновил Сергей Миронов, призывавший гонять во всю мощь).

LSTR


Обеспечил город майками с «Евой» Хаима Сутина, надписями «Шчучыншчына» и «Хлопотное дельце».

Kanva


 «Мам, я в порядке, пока пощу сториз»,— написано по-английски на одной из работ и рядом знак «виктори».

Ксения Романова



Придумала капсулу «Перемен», собрав главные лозунги осени - «Я гуляю», «Собачку». На одном из свитшотов меткая цитата из «Чиполлино»: «В наших тюрьмах сидят честные люди».

Дизайнер выпустила также стильный черный дождевик с «загрузкой демократии».

10motifs


Предложил согреваться в теплых свитерах ручной работы — с вышитым красным сердечком.

Sutoria


Обыграла протестное настроение в обуви.

 
 
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