Грузовик сбил пенсионерку в Барановичах

В Барановичах грузовой автомобиль сбил на переходе пожилую женщину, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Утром 5 января, 49-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на 64-летнюю местную жительницу на улице Тельмана. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Светофор в это время находился в режиме ожидания.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.