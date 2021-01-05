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Грузовик сбил пенсионерку в Барановичах

05.01.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Барановичах грузовой автомобиль сбил на переходе пожилую женщину, сообщили в областной ГАИ.

Грузовик сбил пенсионерку в Барановичах
Фото: ГАИ

Утром 5 января, 49-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на 64-летнюю местную жительницу на улице Тельмана. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Светофор в это время находился в режиме ожидания.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

 
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В Барановичах грузовой автомобиль сбил на переходе пожилую женщину, сообщили в областной ГАИ.
 
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