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Грузовик сбил пенсионерку в Барановичах
Источник материала: Навiны
В Барановичах грузовой автомобиль сбил на переходе пожилую женщину, сообщили в областной ГАИ.
Утром 5 января, 49-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на 64-летнюю местную жительницу на улице Тельмана. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Светофор в это время находился в режиме ожидания.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
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В Барановичах грузовой автомобиль сбил на переходе пожилую женщину, сообщили в областной ГАИ.
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