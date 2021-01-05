|
Защита сотрудника «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и обвинение
Источник материала: Навiны
Защита оператора «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и привлечение в качестве обвиняемого.
Как сообщил БелаПАН адвокат Андрей Санкович, обвинение его подзащитному было предъявлено в минувший четверг — 31 декабря. Ему вменяется часть 6 статьи 16 (соучастие в преступлении) в совершении преступления по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Он останется под стражей до 23 февраля.
«Я подготовил жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела и на постановление о привлечении моего подзащитного в качестве обвиняемого. Также намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения», — отметил он.
По словам Санковича, по здоровью, условиям содержания и отношению к нему администрации СИЗО жалоб у Слуцкого нет. Следственных действий в отношении Петра со дня предъявления обвинения не проводилось.
22 декабря в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников
Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину — в соучастии.
Адвокат Антон Гашинский 31 декабря сообщил, что Юлии Слуцкой и Сергею Ольшевскому предъявлены обвинения. Сергея Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения.
Тогда же, по информации адвоката Сергея Зикрацкого, Следственный комитет оставил под стражей Аллу Шарко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защита сотрудника «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и обвинение
Защита оператора «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и привлечение в качестве обвиняемого.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)