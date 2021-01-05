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Защита сотрудника «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и обвинение

05.01.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Защита оператора «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и привлечение в качестве обвиняемого.

Защита сотрудника «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и обвинение
Пётр Слуцкий. Фото: Facebook

Как сообщил БелаПАН адвокат Андрей Санкович, обвинение его подзащитному было предъявлено в минувший четверг — 31 декабря. Ему вменяется часть 6 статьи 16 (соучастие в преступлении) в совершении преступления по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Он останется под стражей до 23 февраля.

«Я подготовил жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела и на постановление о привлечении моего подзащитного в качестве обвиняемого. Также намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения», — отметил он.

По словам Санковича, по здоровью, условиям содержания и отношению к нему администрации СИЗО жалоб у Слуцкого нет. Следственных действий в отношении Петра со дня предъявления обвинения не проводилось.

22 декабря в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого были задержаны шесть человек: основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой, а также Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину — в соучастии.

Адвокат Антон Гашинский 31 декабря сообщил, что Юлии Слуцкой и Сергею Ольшевскому предъявлены обвинения. Сергея Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения.

Тогда же, по информации адвоката Сергея Зикрацкого, Следственный комитет оставил под стражей Аллу Шарко.

 
 
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Защита оператора «Пресс-клуба» Петра Слуцкого намерена обжаловать возбуждение в его отношении уголовного дела и привлечение в качестве обвиняемого.
 
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