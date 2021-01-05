Водитель «Фольксвагена» уснула за рулем и протаранила три автомобиля в Минске

Днем 5 января на проспекте Машерова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.



Фото: ГАИ

По сообщению столичной ГАИ, 43-летняя водитель Volkswagen ехала в направлении улицы Сторожевской в третьей полосе. В какой-то момент она уснула за рулем и врезалась в Hyundai, BMW и Volkswagen.

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.