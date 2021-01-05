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Водитель «Фольксвагена» уснула за рулем и протаранила три автомобиля в Минске
Источник материала: Навiны
Днем 5 января на проспекте Машерова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
По сообщению столичной ГАИ, 43-летняя водитель Volkswagen ехала в направлении улицы Сторожевской в третьей полосе. В какой-то момент она уснула за рулем и врезалась в Hyundai, BMW и Volkswagen.
Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.
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Днем 5 января на проспекте Машерова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
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