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Водитель «Фольксвагена» уснула за рулем и протаранила три автомобиля в Минске

05.01.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 5 января на проспекте Машерова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Водитель «Фольксвагена» уснула за рулем и протаранила три автомобиля в Минске
Фото: ГАИ

По сообщению столичной ГАИ, 43-летняя водитель Volkswagen ехала в направлении улицы Сторожевской в третьей полосе. В какой-то момент она уснула за рулем и врезалась в Hyundai, BMW и Volkswagen.

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

 
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Днем 5 января на проспекте Машерова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
 
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