Нацбанк одобрил покупку «МТБанком» белорусского «Идея Банка» у польского Getin Holding

Национальный банк Беларуси одобрил приобретение «Минским транзитным банком» («МТБанк») контрольного пакета акций белорусского «Идея Банка», которым сейчас владеет находящийся в стадии ликвидации польский Getin Holding.



Фактический совладелец МТБанка Алексей Олексин. Фото TUT.by

Об этом сообщает портал Bankier.pl со ссылкой на информацию Getin Holding.

Польский владелец начал действия по продаже «Идея Банка» в июле 2020 года. В ноябре Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций «Идея Банка». Согласно документу, речь шла о намерении продать 99,999% акций за 50 млн белорусских рублей.

В 2008 году польский финансовый холдинг Getin Holding S.A. купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка». В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.

В 2014 году тогдашний заместитель председателя правления Getin Holding Рафал Ющак заявлял, что польский холдинг рассматривает Беларусь с точки зрения «длинных» инвестиций.

ЗАО «МТБанк» зарегистрировано Национальным банком Беларуси в марте 1994 года. Акционерами банка являются СЗАО «Энерго оил» и ОДО «Белнефтегаз». Конечными бенефициарными собственниками выступают белорусские бизнесмены Алексей Олексин и Инна Олексина.