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Нацбанк одобрил покупку «МТБанком» белорусского «Идея Банка» у польского Getin Holding
Источник материала: Навiны
Национальный банк Беларуси одобрил приобретение «Минским транзитным банком» («МТБанк») контрольного пакета акций белорусского «Идея Банка», которым сейчас владеет находящийся в стадии ликвидации польский Getin Holding.
Об этом сообщает портал
Польский владелец начал действия по продаже «Идея Банка» в июле 2020 года. В ноябре Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций «Идея Банка». Согласно документу, речь шла о намерении продать 99,999% акций за 50 млн белорусских рублей.
В 2008 году польский финансовый холдинг Getin Holding S.A. купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка». В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.
В 2014 году тогдашний заместитель председателя правления Getin Holding Рафал Ющак заявлял, что польский холдинг рассматривает Беларусь с точки зрения «длинных» инвестиций.
ЗАО «МТБанк» зарегистрировано Национальным банком Беларуси в марте 1994 года. Акционерами банка являются СЗАО «Энерго оил» и ОДО «Белнефтегаз». Конечными бенефициарными собственниками выступают белорусские бизнесмены Алексей Олексин и Инна Олексина.
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Национальный банк Беларуси одобрил приобретение «Минским транзитным банком» («МТБанк») контрольного пакета акций белорусского «Идея Банка», которым сейчас...
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