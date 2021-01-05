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Грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Барановичах

05.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Барановичах

Грузовой автомобиль совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу в Барановичах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел на участке дороги возле одного из регулируемых пешеходных переходов города в районе пяти утра. По предварительным данным ГАИ, 49-летний мужчина, который сидел на рулем автомобиля ГАЗ ехал по улице Тельмана и сбил 64-летнюю пенсионерку. Ее с травмами доставили в больницу.

Уточняется, что женщина переходила дорогу, когда светофор был в режиме ожидания. Проводится проверка.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

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Грузовой автомобиль совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу в Барановичах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома. Инцидент...
 
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