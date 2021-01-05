Владимира Коренева похоронили в Москве на Введенском кладбище

Источник материала: ОНТ

Народного артиста России Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу электротеатра «Станиславский», где служил актер.

Владимир Коренев умер 2 января в возрасте 80 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19. Прощание с артистом прошло в электротеатре «Станиславский».

Актер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Человек-амфибия», «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды», «Освобождение», «Сыны Отечества».

ФОТО: Михаил Мокрушин / РИА Новости

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