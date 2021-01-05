|
Владимира Коренева похоронили в Москве на Введенском кладбище
Источник материала: ОНТ
Народного артиста России Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве,
Владимир Коренев умер 2 января в возрасте 80 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19. Прощание с артистом прошло в электротеатре «Станиславский».
Актер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Человек-амфибия», «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды», «Освобождение», «Сыны Отечества».
ФОТО: Михаил Мокрушин / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народного артиста России Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу электротеатра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)