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Зуд может указывать на диабет и рак – дерматолог
Источник материала: ОНТ
Изменения на коже, в частности зуд, могут сигнализировать о серьезных заболеваниях,
Врач отметила: покраснение и раздражение кожи, прыщи могут говорить о наличии заболеваний внутренних органов. Экзема чаще всего указывает на проблемы с желудком или кишечником. Если без видимой причины появляется зуд, он может быть симптомом более серьезных заболеваний.
Дерматолог также порекомендовала при малейших изменениях на коже обратиться к специалисту.
ФОТО: rambler.ru
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Изменения на коже, в частности зуд, могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, рассказала изданию Focus немецкий дерматолог Яэль Адлер. Врач отметила:...
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