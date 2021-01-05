Зуд может указывать на диабет и рак – дерматолог

Источник материала: ОНТ

Изменения на коже, в частности зуд, могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, рассказала изданию Focus немецкий дерматолог Яэль Адлер.

Врач отметила: покраснение и раздражение кожи, прыщи могут говорить о наличии заболеваний внутренних органов. Экзема чаще всего указывает на проблемы с желудком или кишечником. Если без видимой причины появляется зуд, он может быть симптомом более серьезных заболеваний.

Дерматолог также порекомендовала при малейших изменениях на коже обратиться к специалисту.

ФОТО: rambler.ru





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