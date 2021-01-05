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Как сохранить прическу под шапкой: 15 лайфхаков
Источник материала: ОНТ
Зима диктует свои модные правила, а потому головной убор в эту пору становится необходимым атрибутом образа. Но становится очень обидно, когда драгоценное утреннее время потрачено на прическу, а снимаешь шапку – укладки как и не было.
Как же сохранить красоту волос, держа при этом голову в тепле? Запоминайте наши советы!
1. Не используйте средства для укладки
Существует миф – чем больше фиксирующих средств, тем лучше будет держаться прическа под шапкой. Это не так! Головной убор не только защищает вас от холода, но и создает парниковый эффект. А это в сочетании с гелями, пенками, муссами и лаками для волос уничтожит вашу укладку в считанные минуты.
Вместо этого можете использовать спреи для объема с термозащитой, которые не дадут склеиться вашим волосам под шапкой.
2. Подружитесь с сухим шампунем
Сухой шампунь и пудра для волос становятся настоящими SOS-средствами. В любой ситуации и в любом месте они помогут вернуть волосам объем и легкость. Важным здесь становится правильное использование сухого шампуня и пудры.
Используем сухой шампунь следующим образом:
Использовать пудру так же просто! Нанесите немного средства на корни, вбейте пальцами и встряхните волосы.
3. Хорошенько высушите волосы перед тем, как надеть головной убор
Если вы хотите сохранить объем волос, не мойте голову прямо перед выходом из дома – волосы должны хорошо просохнуть. Надев шапку на влажные волосы, вы рискуете получить абсолютно неожиданную прическу.
4. Заканчивайте сушку феном включением холодного воздуха
В конце сушки волосы нужно обязательно охладить – это общее правило. Так они будут путаться намного меньше, а объем будет держаться дольше.
5. Для создания объемных волн соберите перед выходом волосы в пучок
Соберите волосы в пучок, а хвостик закрепите не резинкой, а невидимкой, так как резинка примнет волосы. После того как снимете шапку, распустите жгут – волосы должны лечь красивыми волнами.
6. Сдвигайте шапку чуть назад
Считается, что надевая шапку на голову, ее нужно немного сдвинуть назад со лба – так волосы под шапкой лягут в одном направлении.
7. Розовое масло – лучший природный антистатик
Зима – это пора, когда волосы становятся дыбом. И не от холода, а от статического электричества! Попробуйте капнуть розовое масло на расческу, и волосы не будут электризоваться.
8. Купите хорошую расческу
Внимательно посмотрите на свою расческу – из какого она материала? Выбрасывайте металлические и пластиковые расчески, замените их на модели из антистатических материалов (дерево, силикон).
9. Используйте антистатик для одежды
Сбрызните внутреннюю сторону шапки, ворот пуховика и шарф обычным антистатиком для одежды. Это работает!
10. Выбирайте шапки из натуральных материалов
Пряжа, из которой связана шапка, не должна колоться. Также важно, чтобы она не содержала более 30% искусственных волокон, иначе кожа головы будет постоянно потеть.
11. Откажитесь от тесных головных уборов.
Тесные шапки просто напросто портят прическу, приминая волосы слишком сильно. А тугие резинки у края шапки еще и оставляют следы на лбу!
12. Снимайте головной убор в транспорте
В транспорте намного теплее, чем на улице, а потому кожа головы под шапкой начнет потеть и прическа погибнет.
13. На зимний период отдайте предпочтение прическам без объема у корней
Выберите прическу, объем которой будет распределен не у корней, а на кончиках – например, можно завить волосы до середины длины либо полностью выпрямить их.
Кроме того, можете попробовать плести романтичные косы! Такая прическа не испортится под шапкой и будет смотреться аккуратно в течение всего дня.
14. Практикуйте массаж головы
После того как снимете головной убор, опустите голову вниз и помассируйте корни волос на протяжении 30 секунд – это вернет объем и устранит заломы волос, появившиеся из-за шапки.
15. Найдите альтернативу шапке
Самый простой вариант – выбрать альтернативу шапке. Тем более в этом году в трендах большое разнообразие головных уборов. Обратите внимание на платки, кепи, береты и панамы. Так и голове будет тепло, и прическа останется в своем первоначальном виде.
Фото: Pinterest
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Зима диктует свои модные правила, а потому головной убор в эту пору становится необходимым атрибутом образа. Но становится очень обидно, когда драгоценное...
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