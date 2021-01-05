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Как сохранить прическу под шапкой: 15 лайфхаков

05.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сохранить прическу под шапкой: 15 лайфхаков

Зима диктует свои модные правила, а потому головной убор в эту пору становится необходимым атрибутом образа. Но становится очень обидно, когда драгоценное утреннее время потрачено на прическу, а снимаешь шапку – укладки как и не было. 

Как же сохранить красоту волос, держа при этом голову в тепле? Запоминайте наши советы!

 

1. Не используйте средства для укладки

Существует миф – чем больше фиксирующих средств, тем лучше будет держаться прическа под шапкой. Это не так! Головной убор не только защищает вас от холода, но и создает парниковый эффект. А это в сочетании с гелями, пенками, муссами и лаками для волос уничтожит вашу укладку в считанные минуты.

Вместо этого можете использовать спреи для объема с термозащитой, которые не дадут склеиться вашим волосам под шапкой.


2. Подружитесь с сухим шампунем

Сухой шампунь и пудра для волос становятся настоящими SOS-средствами. В любой ситуации и в любом месте они помогут вернуть волосам объем и легкость. Важным здесь становится правильное использование сухого шампуня и пудры. 

Используем сухой шампунь следующим образом:

  • встряхните баллон и распылите средство на волосы на расстоянии 10–15 см, уделив особое внимание корням;
  • подождите несколько секунд и хорошенько вычешите волосы щеткой с мелкими зубчиками – так вы устраните излишки средства.

Использовать пудру так же просто! Нанесите немного средства на корни, вбейте пальцами и встряхните волосы. 

3. Хорошенько высушите волосы перед тем, как надеть головной убор

Если  вы хотите сохранить объем волос, не мойте голову прямо перед выходом из дома – волосы должны хорошо просохнуть. Надев шапку на влажные волосы, вы рискуете получить абсолютно неожиданную прическу.


4. Заканчивайте сушку феном включением холодного воздуха

В конце сушки волосы нужно обязательно охладить – это общее правило. Так они будут путаться намного меньше, а объем будет держаться дольше.

5. Для создания объемных волн соберите перед выходом волосы в пучок

Соберите волосы в пучок, а хвостик закрепите не резинкой, а невидимкой, так как резинка примнет волосы. После того как снимете шапку, распустите жгут – волосы должны лечь красивыми волнами.


6. Сдвигайте шапку чуть назад

Считается, что надевая шапку на голову, ее нужно немного сдвинуть назад со лба – так волосы под шапкой лягут в одном направлении. 

7. Розовое масло – лучший природный антистатик

Зима – это пора, когда волосы становятся дыбом. И не от холода, а от статического электричества! Попробуйте капнуть розовое масло на расческу, и волосы не будут электризоваться.


8. Купите хорошую расческу

Внимательно посмотрите на свою расческу – из какого она материала? Выбрасывайте металлические и пластиковые расчески, замените их на модели из антистатических материалов (дерево, силикон).

9. Используйте антистатик для одежды

Сбрызните внутреннюю сторону шапки, ворот пуховика и шарф обычным антистатиком для одежды. Это работает!

10. Выбирайте шапки из натуральных материалов

Пряжа, из которой связана шапка, не должна колоться. Также важно, чтобы она не содержала более 30% искусственных волокон, иначе кожа головы будет постоянно потеть. 


11. Откажитесь от тесных головных уборов. 

Тесные шапки просто напросто портят прическу, приминая волосы слишком сильно. А тугие резинки у края шапки еще и оставляют следы на лбу!

12. Снимайте головной убор в транспорте

В транспорте намного теплее, чем на улице, а потому кожа головы под шапкой начнет потеть и прическа погибнет. 

13. На зимний период отдайте предпочтение прическам без объема у корней

Выберите прическу, объем которой будет распределен не у корней, а на кончиках – например, можно завить волосы до середины длины либо полностью выпрямить их. 

Кроме того, можете попробовать плести романтичные косы! Такая прическа не испортится под шапкой и будет смотреться аккуратно в течение всего дня.


14. Практикуйте массаж головы

После того как снимете головной убор, опустите голову вниз и помассируйте корни волос на протяжении 30 секунд – это вернет объем и устранит заломы волос, появившиеся из-за шапки.

15. Найдите альтернативу шапке

Самый простой вариант – выбрать альтернативу шапке. Тем более в этом году в трендах большое разнообразие головных уборов. Обратите внимание на платки, кепи, береты и панамы. Так и голове будет тепло, и прическа останется в своем первоначальном виде. 



Фото: Pinterest

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Зима диктует свои модные правила, а потому головной убор в эту пору становится необходимым атрибутом образа. Но становится очень обидно, когда драгоценное...
 
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