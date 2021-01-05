В Беларуси отменили госпошлину за посещение погранзоны и погранполосы

Источник материала: ОНТ

С 1 января 2021 года в соответствии с Законом от 29 декабря 2020 года №72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» отменяется госпошлина для тех, кто посещает пограничную зону и полосу. Пропуска будут выдавать всем бесплатно, сообщили в Госпогранкомитете.

Как отметили в ГПК, такие меры упростят порядок пребывания людей в пограничной зоне и полосе, а также повысят туристическую привлекательность расположенных в погранполосе объектов.

ФОТО: ГПК





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