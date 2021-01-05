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Движение транспорта ограничат на двух участках дорог Минского района 5 и 6 января
Источник материала: ОНТ
В Минском районе 5 и 6 января на двух участках дорог временно ограничат движение транспорта – там будут проводиться следственные эксперименты,
5 января с 18:00 до 20:00 на 27-м км автодороги Колодищи – Заславль вблизи деревни Семково в обоих направлениях ограничат движение всех видов транспортных средств.
6 января с 18:00 до 20:30 движение будет ограничено на 3-м км автодороги Крупица – Дудичи – Теребель возле деревни Крупица.
ФОТО: БЕЛТА
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В Минском районе 5 и 6 января на двух участках дорог временно ограничат движение транспорта – там будут проводиться следственные эксперименты, пишет БЕЛТА со...
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