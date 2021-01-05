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Ралли-рейд «Дакар-2021»: начинается третий этап соревнования
Источник материала: ОНТ
На ралли-рейде «Дакар-2021» сегодня пройдёт третий этап. В зачёте грузовиков борьбу за золотого бедуина продолжают два экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто».
Сергей Вязович накануне финишировал на третьем месте. И благодаря этому успеху в генеральной класcификации поднялся на вторую позицию, проигрывая лидеру, Дмитрию Сотникову из команды «Камаз-Мастер» 17 минут. МАЗ Алексея Вишневского после двух этапов идёт в общем зачёте на 11-й позиции.
Сегодня гонщикам предстоит преодолеть спецучасток длинной 403 километра.
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На ралли-рейде «Дакар-2021» сегодня пройдёт третий этап. В зачёте грузовиков борьбу за золотого бедуина продолжают два экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто». Сергей...
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