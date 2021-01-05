Названа распространенная ошибка при варке пельменей

Источник материала: ОНТ

Чтобы правильно сварить пельмени, которые не будут разваливаться, нужно следовать простому правилу. Об этом написали пользователи популярной в Китае соцсети WeChat, передает «Мир 24».

Частая ошибка во время варки пельменей – бросать замороженный продукт в кипяток. Из-за разницы температур полуфабрикат разваливается. Также горячая вода приводит к проявлению крахмала, в результате пельмени слипаются.

Пользователи советуют замочить пельмени на несколько минут в воде перед приготовлением. Такая уловка поможет стать полуфабрикату более эластичным.

Варить пельмени лучше всего при температуре 50 градусов. Чтобы добиться такой температуры, можно в закипевшую воду добавить холодную.

ФОТО: 1000.menu

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