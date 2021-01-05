Португальский художник открыл онлайн-школу по рисованию

Источник материала: ОНТ

Искусству и в пандемию быть! Португальский художник потерял работу во время пандемии, но руки не опустил, а создал онлайн-школу по рисованию.





Его учеба основана на творчестве французского художника Шарля Барга. Техника мастера считается эталонной и составляет основу европейского художественного искусства конца XIX – начала XX веков. Авторский онлайн-курс собирает участников со всего мира.

Обучение на португальском и английском – подключиться может каждый. В планах – ввести и другие языки, возможности интернета позволяют это сделать.

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