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Португальский художник открыл онлайн-школу по рисованию
Источник материала: ОНТ
Искусству и в пандемию быть! Португальский художник потерял работу во время пандемии, но руки не опустил, а создал онлайн-школу по рисованию.
Его учеба основана на творчестве французского художника Шарля Барга. Техника мастера считается эталонной и составляет основу европейского художественного искусства конца XIX – начала XX веков. Авторский онлайн-курс собирает участников со всего мира.
Обучение на португальском и английском – подключиться может каждый. В планах – ввести и другие языки, возможности интернета позволяют это сделать.
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Искусству и в пандемию быть! Португальский художник потерял работу во время пандемии, но руки не опустил, а создал онлайн-школу по рисованию. Его учеба основана на...
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