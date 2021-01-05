Стоматолог рассказал об опасности алкоголя для зубов

Источник материала: ОНТ

Спиртные напитки оказывают на зубы негативное влияние, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов.

По словам врача, алкоголь нарушает кровоснабжение органов полости рта. Это провоцирует их преждевременное старение.

Дмитрий Смирнов порекомендовал не злоупотреблять спиртным в праздники и регулярно ходить к стоматологу на осмотр.

ФОТО: Istock





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