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Стоматолог рассказал об опасности алкоголя для зубов
Источник материала: ОНТ
Спиртные напитки оказывают на зубы негативное влияние,
По словам врача, алкоголь нарушает кровоснабжение органов полости рта. Это провоцирует их преждевременное старение.
Дмитрий Смирнов порекомендовал не злоупотреблять спиртным в праздники и регулярно ходить к стоматологу на осмотр.
ФОТО: Istock
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Спиртные напитки оказывают на зубы негативное влияние, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и...
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