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Стоматолог рассказал об опасности алкоголя для зубов

05.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стоматолог рассказал об опасности алкоголя для зубов

Спиртные напитки оказывают на зубы негативное влияние, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов.

По словам врача, алкоголь нарушает кровоснабжение органов полости рта. Это провоцирует их преждевременное старение. 

Дмитрий Смирнов порекомендовал не злоупотреблять спиртным в праздники и регулярно ходить к стоматологу на осмотр. 

ФОТО: Istock


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Спиртные напитки оказывают на зубы негативное влияние, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и...
 
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