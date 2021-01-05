В Джорджии начался второй тур выборов в Сенат США

Источник материала: ОНТ

Решающий день в США. Второй тур выборов в Джорджии определит, кто будет контролировать Сенат – республиканцы или демократы.

На этом фоне Джо Байден и уходящий президент Дональд Трамп провели митинги в штате. Избранный глава государства приехал в Атланту, чтобы поддержать двух демократов – режиссера-документалиста и баптистского проповедника. А Трамп отправился в Долтон, агитируя за одного из сенаторов.

За кампанией из Вашингтона пристально наблюдают обе команды. Поскольку от результатов зависит, какими рычагами будет обладать будущий глава государства в продвижении законодательной повестки. После приведения к присяге законодателей в минувшее воскресенье республиканцы в Сенате имеют 50 мест, а демократы – 48.

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