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Шторм и наводнение в Боливии: четыре человека погибли
Источник материала: ОНТ
В Боливии шторм унёс жизни по меньшей мере четырёх человек.
Стихия превратила улицы городов в реки. Её причиной стали проливные дожди с градом. Наводнение парализовало движение на дорогах и буквально смыло автомобили, в эпицентре оказался и один из крупнейших рынков Сукре.
Число пострадавших не уточняется. Известно, что шторм длился всего полчаса. Но и этого времени хватило, чтобы натворить бед.
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В Боливии шторм унёс жизни по меньшей мере четырёх человек. Стихия превратила улицы городов в реки. Её причиной стали проливные дожди с градом. Наводнение...
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