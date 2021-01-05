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Шторм и наводнение в Боливии: четыре человека погибли

05.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шторм и наводнение в Боливии: четыре человека погибли

В Боливии шторм унёс жизни по меньшей мере четырёх человек.


Стихия превратила улицы городов в реки. Её причиной стали проливные дожди с градом. Наводнение парализовало движение на дорогах и буквально смыло автомобили, в эпицентре оказался и один из крупнейших рынков Сукре.  

Число пострадавших не уточняется. Известно, что шторм длился всего полчаса. Но и этого времени хватило, чтобы натворить бед.

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В Боливии шторм унёс жизни по меньшей мере четырёх человек. Стихия превратила улицы городов в реки. Её причиной стали проливные дожди с градом. Наводнение...
 
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