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Сборные США и Канады сыграют в финале молодежного ЧМ по хоккею
Источник материала: ОНТ
На молодежном чемпионате мира по хоккею определились финалисты. За трофей поспорят сборные Канады и США.
Болельщики и специалисты с нетерпением ждали полуфинальную встречу россиян и канадцев. Но интриги не получилось. Уже на первой минуте Алекс Ньюхук счет открыл. До перерыва канадцы забросили еще две шайбы. Россияне пытались исправить ситуацию, но в итоге пропустили еще – поражение 0:5. Гол и две передачи заработал Дилан Козенс: форвард «Баффало» возглавил гонку бомбардиров турнира.
В другом полуфинале американцы справились с финнами. Победную шайбу на 59-й минуте забросил Артур Калиев – 4:3. Финал молодежного чемпионата мира пройдет ранним утром 6 января.
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На молодежном чемпионате мира по хоккею определились финалисты. За трофей поспорят сборные Канады и США. Болельщики и специалисты с нетерпением ждали...
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