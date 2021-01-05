Сборные США и Канады сыграют в финале молодежного ЧМ по хоккею

Источник материала: ОНТ

На молодежном чемпионате мира по хоккею определились финалисты. За трофей поспорят сборные Канады и США.

Болельщики и специалисты с нетерпением ждали полуфинальную встречу россиян и канадцев. Но интриги не получилось. Уже на первой минуте Алекс Ньюхук счет открыл. До перерыва канадцы забросили еще две шайбы. Россияне пытались исправить ситуацию, но в итоге пропустили еще – поражение 0:5. Гол и две передачи заработал Дилан Козенс: форвард «Баффало» возглавил гонку бомбардиров турнира.

В другом полуфинале американцы справились с финнами. Победную шайбу на 59-й минуте забросил Артур Калиев – 4:3. Финал молодежного чемпионата мира пройдет ранним утром 6 января.

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