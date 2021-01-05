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Названы продукты, которые способствуют долголетию

05.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты, которые способствуют долголетию

Исследователи из Кливлендской клиники в США составили перечень продуктов, способствующих долголетию, пишет Express.

Среди таких продуктов – крестоцветные овощи. Они могут выводить из организма вредные вещества. Если регулярно употреблять в пищу эти овощи, запускается процесс самоочищения организма. Крестоцветные также снижают риск образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти. 

Полезными продуктами исследователи считают брюссельскую и цветную капусту, брокколи, репу, васаби и брюкву.

ФОТО: fresher.ru

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Исследователи из Кливлендской клиники в США составили перечень продуктов, способствующих долголетию, пишет Express. Среди таких продуктов – крестоцветные овощи....
 
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