Названы продукты, которые способствуют долголетию

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Кливлендской клиники в США составили перечень продуктов, способствующих долголетию, пишет Express.

Среди таких продуктов – крестоцветные овощи. Они могут выводить из организма вредные вещества. Если регулярно употреблять в пищу эти овощи, запускается процесс самоочищения организма. Крестоцветные также снижают риск образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.

Полезными продуктами исследователи считают брюссельскую и цветную капусту, брокколи, репу, васаби и брюкву.

ФОТО: fresher.ru

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