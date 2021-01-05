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Лукашенко: Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подчеркнул, что он не враг собственному народу и в первую очередь самому себе, и только с помощью выборов можно решить вопрос, если кому-то не нравится нынешний Президент Беларуси. Об этом он заявил во время общения с трудовым коллективом холдинга «Горизонт» как пишет
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко подчеркнул, что он не враг собственному народу и в первую очередь самому себе, и только с помощью выборов можно решить вопрос, если кому-то не...
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